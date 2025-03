LIVE Eredivisie | Ajax kan in kraker met AZ enorme slag slaan in strijd om landstitel, Farioli wijzigt elftal flink

Ajax gaat met frisse moed het duel met AZ in. Francesco Farioli spaarde een boel spelers donderdagavond in de Europa League en zag daarom de wedstrijd verloren gaan. Alle focus ligt op de Eredivisie dus. Nu stuurt hij wél de meest sterke selectie het veld op, tijdens het 125-jarig jubileum van Ajax. Bij winst doet Ajax extreem goede zaken in de strijd om de landstitel.

Het is onrustig buiten het stadion waar supporters een Entrada wilden houden. Een bekend fenomeen onder Ajax-supporters, waarin er een feest wordt gevierd onder de weg bij het hoofdgebouw. Dit werd verboden door Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, maar dat weerhield de fans er niet van het toch te proberen. Er was veel politie op de been om ze alsnog tegen te houden.

Felle discussie over vaderschapsverlof in de voetballerij: 'Dan begrijp je topsport écht niet' Het is al eeuwen zo dat voetballers geen vaderschapsverlof krijgen. Wat heet; sommigen slaan zelfs de geboorte van hun kind over om te voetballen. Davy Klaassen deed dat niet, was afwezig tijdens het uitduel van Ajax met Almere City, maar stond een paar dagen later gewoon weer op het veld. De mentaliteit in het voetbal is anders. Vaderschapsverlof hoort er niet bij: "Zes weken verlof is echt absoluut belachelijk."

125 jaar

Dit alles was door de fans georganiseerd ter ere van het 125-jarig bestaan van de club. Ajax viert haar verjaardag in deze kraker tegen AZ en hoopt ook nog eens op acht punten van achtervolger PSV te komen. Ook zal Ajax aantreden in een bijzonder shirt, geïnspireerd op een oud tenue.

Dit is waarom Ajax tegen AZ in een speciaal tenue speelt Ajax speelt zondag in de thuiswedstrijd tegen AZ in een speciaal shirt ter ere van het 125-jarig bestaan. De Amsterdammers publiceerde vrijdag een video met de achterliggende gedachte van het klassieke tenue.

Francesco Farioli

De Italiaanse trainer van Ajax, Francesco Farioli kreeg veel kritiek over zich heen de afgelopen dagen. Hij zou donderdag voor aanvang van de achtste finale van de Europa League al met de witte vlag hebben gezwaaid. Hij voerde tien wijzigingen door in de selectie en stelde een boel jeugdspelers op tegen Eintracht Frankfurt. Er werd uiteindelijk met 4-1 verloren, maar van een B-elftal wilde Farioli niet spreken. Wie dat zei, werd hij boos op.

Door die actie heeft Farioli onbewust of bewust meer druk op deze wedstrijd gelegd. Wint Ajax deze wedstrijd, is zijn actie in Duitsland al wat beter uit te leggen. Verliest Ajax dan is dat al gauw een ander verhaal. Dan gaat de theorie niet op. Hij zal op smachten naar een overwinning.

Opstelling Ajax

Matheus; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Taylor, Fitz-Jim; Traoré, Brobbey, Godts

Opstelling AZ

Owusu-Oduro, Kasius, Goes, Penetra, Moller Wolfe; Koopmeiners, Buurmeester, Clasie; Beliç, Parrott, Poku

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.