Ajax kwam vlak voor rust op een ietwat gelukkige wijze op voorsprong. Nota bene Kodai Sano maakte een grote fout vlak voor eigen doel, waarna Mika Godts kan afmaken. Het vermakelijke duel is opengebroken. Kan NEC nog wat terugdoen in de tweede helft? Volg het duel hier live.

Na rust was Ajax opnieuw dichtbij een treffer tegen NEC. Van heel dichtbij kon Youri Baas de bal op doel schieten. maar zijn inzet ging via een verdediger achter. Het was een bijzondere hoekschopvariant van Ajax waarbij Fitz-Jim de bal bij de eerste paal via de hak bij Baas kreeg. De Ajax-captain kon zijn oude club NEC pijn doen, maar liet dat na.

Toch is het Ajax dat met een voorsprong de rust in is gegaan. Nota bene Kodai Sano, die in de winter dolgraag naar Ajax wilde, maakte een grove fout namens NEC. Vlak voor de eigen zestien probeerde hij zich onder de druk uit te pingelen, maar dat liep desastreus af voor de Japanner. Rayane Bounida en Mika Godts pakten samen de bal af, waarna Godts in twee pogingen de bal in het net kreeg.

Sinds het afgekeurde doelpunt van NEC is de situatie op het veld niet veranderd. Ajax is de onderliggende partij in eigen huis en dat frustreert het publiek. Meermaals hoor je een fluitconcert door de Johan Cruijff ArenA galmen. Ook nadat Youri Regeer in de 35e minuut goud waard was voor Ajax. Nota bene Ajax-huurling Ahmetcan Kaplan leek te gaan scoren, maar Regeer haalde zijn inzet van de lijn.

Na een hoopvol eerste kwartier is de wedstrijd omgetoverd in een foutenfestijn. Vooral aan de kant van Ajax worden er in de opbouw tal van fouten gemaakt. Het hoge drukzetten van NEC lijkt daarmee zijn vruchten af te werpen. Uit een vrije trap dacht NEC te scoren in de 23e minuut, maar dat ging niet door. De VAR had buitenspel gezien. Wel was de toon gezet door NEC, want de overtreding die aan de vrije trap voorafging, kwam omdat Ajax een fout moest herstellen.

Ajax begon fel aan de wedstrijd begonnen en kwam in de tweede minuut al bijna op voorsprong. Na een snelle aanval kwam de bal voor de voeten van Kian Fitz-Jim, die de kans krijgt op de plek van Davy Klaassen. HIj schoot hard op doel, maar zag zijn inzet gered worden door Gonzalo Crettaz. NEC liet zich in ieder geval niet uit het veld slaan door deze felle start. In de vijfde minuut kregen zij ook meerdere kansen op de helft van Ajax.

