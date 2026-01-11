Ajax hervat de competitie direct met een opdracht. Op bezoek bij Telstar móéten de Amsterdammers winnen om Feyenoord in het vizier te houden op de ranglijst. Ajax begon goed met twee doelpunten in het eerste kwartier. Ajax wordt nog verder in het zadel geholpen door een rode kaart voor Telstar. Met een man meer maakte Ajax de derde. door een knullig eigen doelpunt heeft Telstar toch gescoord. Volg de wedstrijd hieronder live.

De wedstrijd is met een kleine vertraging begonnen omdat de lichtmasten niet aangingen. Na vijf minuten wachten in de vrieskou gingen de lichten uiteindelijk aan en kon de wedstrijd beginnen.

Ajax maakte na tien minuten al het eerste doelpunt via Oskar Gloukh. De bal werd nog aangeraakt waardoor Koeman jr. kansloos was. nog geen drie minuten later maakte Mika Godts al de 2-0. Op koele wijzen maakte hij af na een fraaie pass van Youri Baas. Verder was er een hand vol kansen voor Mika Godts, maar keer op keer hield Koeman goed tegen.

Vroeg in de tweede helft krijgt Telstar rood, de VAR grijpt in en draait een gele kaart om naar een rode kaart voor Cedric Hatenboer. Het was een nare overtreding, maar leek eerder uit onhandigheid dan dat het met opzet werd gedaan. Iets later bleek Youri Regeer, degene waar de overtreding op werd begaan, toch niet verder te kunnen spelen en ging hij geblesseerd van het veld af.

Met tien man gaf Telstar het nog niet op, zelfs maakten de 'Witte Leeuwen' nog een doelpunt. Die werd alleen afgekeurd door buitenspel. Ajax maakte via Youri Baas de 3-0. Kort daarna scoorde Baas weer, maar dit keer in het eigen doel en werd het op een knullige wijze 3-1.

De twee teams speelden eerder dit jaar al de eerste wedstrijd van het seizoen tegen elkaar en daar was Telstar zeker niet de mindere. Wel wonnen de Amsterdammers uiteindelijk met 2-0. Wie weet kunnen 'De Witte Leeuwen' het Ajax nog moeilijker maken maken in hun eigen stadion. Ook zou het winterse weer nog van invloed kunnen zijn. Negatieve temperaturen maken een wedstrijd niet makkelijker om te spelen.

De Ajacieden speelde afgelopen week al een oefenwedstrijd tegen RFC Seraing en wonnen met eenvoudig met 4-0. De doelpunten werden gemaakt door Sean Steur, Don-Angelo Konadu, Mika Godts en Kenneth Taylor. Ajax gaat dus met een goed gevoel de wedstrijd van vandaag in.

Ajax mist aantal vaste waardes

Het team van Fred Grim moet het opnemen tegen Telstar zonder Steven Berghuis en Wout Weghorst, beide spelers moeten nog herstellen van blessures en zijn niet fit genoeg om in de selectie te zitten. De nieuwe aanwinst Takehiro Tomiyasu is ook nog niet fit genoeg en zal dus niet zijn debuut maken.

Ook moet Ajax het tegen Telstar doen zonder één van zijn vaste waardes, Kenneth Taylor. De middenvelder is namelijk afgelopen week vertrokken naar het Italiaanse Lazio. De Ajacieden ontvingen een bedrag van rond de vijftien miljoen euro van de ploeg uit Rome, dat bedrag kan nog oplopen tot zeventien miljoen.

