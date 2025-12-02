Ajax en FC Groningen kwamen zondag niet verder dan vijf minuten voetbal doordat supporters van de thuisclub tot tweemaal toe vuurwerk op het veld gooiden. De twee teams doen onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis dinsdagmiddag in een leeg stadion een nieuwe poging. Volg het restant van het duel hier vanaf 14.30 uur live.

De twee teams moesten zondagavond al na vijf minuten de kleedkamer in toen de harde kern van Ajax besloot om massaal vuurwerk af te steken en op het veld te gooien. Scheisrechter Nijhuis haalde daarna hard uit naar de actie van de supporters, maar toen Ajax en Groningen veertig minuten later terugkeerden op het veld om verder te spelen, ging het binnen een paar seconden direct weer mis. Het werd daarom definitief gestaakt. Inmiddels is duidelijk dat er zoveel vuurwerk het stadion binnen kon komen doordat supporters van binnenuit de nooduitgang forceerden.

Ajax en FC Groningen gaan dinsdag een nieuwe poging wagen om alsnog de negentig minuten vol te maken. Het restant duurt iets korter, want als Nijhuis het spel hervat met een scheidsrechtersbal voor FC Groningen dan staat de klok al op vijf minuten en tien seconden. Aangezien er zondag niet werd gescoord is de stand ook gewoon weer 0-0.

De twee teams moesten in de Johan Cruijff ArenA eigenlijk aantreden met dezelfde elftallen als afgelopen weekend, maar dat is niet het geval. Rayane Bounida, het lichtpuntje van de afgelopen weken, is ziek en dus heeft Ajax toestemming gekregen om hem te vervangen. Oscar Gloukh neemt zijn plek in en jeugdspeler Pharell Nash zit daardoor op de bank.

Negatief clubrecord

Ajax moet in een leeg stadion voorkomen dat het een negatief clubrecord vestigt. De ploeg van interim-coach Fred Grim verloor achtereenvolgens van Galatasaray, FC Utrecht, Excelsior en Benfica. Sinds de start van het profvoetbal in 1954 heeft de club nog nooit vijf officiële wedstrijden op rij verloren. Ajax kende eerder slechts drie keer een negatieve reeks van vier nederlagen, in 1964, 1980 en twee jaar geleden. Telkens wist de club die reeks daarna te doorbreken.

Stadion bijna helemaal leeg

De tribunes blijven in tegenstelling tot zondag wel helemaal leeg. Of nou ja, bijna helemaal. Voor een ongeneeslijk zieke Ajax-supporter, wiens laatste wens het was om nog een keer een wedstrijd van zijn club bij te wonen, is een uitzondering gemaakt. Hij was er zondag ook bij toen het duel al snel werd gestaakt.

Hoewel de KNVB nog geen straf heeft uitgedeeld aan Ajax besloot de club zelf wel alvast om in te grijpen. De volgende thuiswedstrijd is op zondag 14 december tegen aartsrivaal Feyenoord en dan blijft de zijde waar de F-side normaal gesproken zit leeg. Ajax heeft nadat een eerdere Klassieker definitief werd gestaakt door het gooien van vuurwerk wel nog een voorwaardelijke straf van één wedstrijd zonder publiek staan bij de KNVB. Mogelijk blijft het stadion tegen Feyenoord dus helemaal leeg, maar dat hangt er vanaf wanneer de bond een uitspraak doet.

Alles over de VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.