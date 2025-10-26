Voor Ajax zit er nu al niets anders op dan de achtervolging in te zetten op de top van de Eredivisie. Dat moet de ploeg van trainer John Heitinga in speelronde tien doen met een lastig uitduel bij FC Twente. Na de enorme zeperd tegen Chelsea woensdag (5-1 nederlaag) is al om 12.15 uur de aftrap in de kolkende Grolsch Veste in Enschede. Volg het duel hier live.

Ajax heeft de laatste vier duels niet meer gewonnen en zit dus echt in een crisis. De fans in Amsterdam keerden zich in Londen al tegen trainer Heitinga. Hij wisselde een van de weinige smaakmakers in het elftal, Oscar Gloukh, nadat Kenneth Taylor een rode kaart had gekregen. De fans zijn al weken niet te spreken over wat hun club laat zien. Met de 2-0 thuisnederlaag tegen AZ vorige week als absoluut dieptepunt. De selectie en technische staf werden op een striemend fluitconcert getrakteerd. Hoe zit dat vanmiddag in Enschede?

Schuld van trainer of selectie?

Het programma van de noodlijdende club loog er niet om afgelopen weken, met duels tegen Marseille, AZ, Chelsea en nu FC Twente. Heitinga zit al in zwaar weer en heeft iets van een resultaat nodig om zijn hachje te redden. Al is de veelgehoorde kritiek óók dat geen enkele trainer met deze selectie tot grote hoogtes kan komen.

FC Twente

FC Twente zit daarentegen in een lekkere flow. De ploeg van trainer John van den Brom is al vijf duels op rij ongeslagen, nadat drie van de eerste vier Eredivisie-duels werden verloren. Thuis is FC Twente tegen Ajax al drie duels op rij zonder nederlaag, dus Ajax kan de borst natmaken. Wint FC Twente van Ajax, dan wipt de thuisploeg in de stand over de Amsterdammers heen. Eerder dit weekend pakte FC Groningen al de vierde plaats van Ajax af. De achterstand op koploper Feyenoord, dat thuis tegen nummer 2 PSV speelt, is nu al negen punten.

Opstellingen

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, M. Rots; Zerrouki, Van de Belt, Hlynsson; Pjaca, Van Wolfswinkel, Orjasaeter.



Opstelling Ajax: Pasveer, Rosa, Itakura, Sutalo, Baas, McConnell, Taylor, Gloukh, Moro, Weghorst, Godts.

