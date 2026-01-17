Ajax is in de 29e minuut op een 2-0 voorsprong gekomen tegen Go Ahead Eagles. De uitploeg heeft eigenlijk helemaal niets in te brengen in Amsterdam. Ajax kent een makkelijke middag, al helemaal nu Kasper Dolberg de 2-0 heeft gescoord. Volg het duel hier live.

Kasper Dolberg scoorde een heus spitsendoelpunt. Uit de kluts kreeg hij de bal voor zijn voeten en hij was er als de kippen bij. Davy Klaassen, de doelpuntenmaker van de eerste goal, kreeg de bal hard tegen zijn hoofd voordat Dolberg scoorde, maar kon erom lachen. Met deze 2-0 voorsprong lijkt er weinig aan de hand voor Ajax, dat heel anders voor de dag komt dan afgelopen week in Alkmaar.

Alweer een ongelukkig moment voor Godts, die net ook al goed weg kwam bij de 1-0 van Davy Klaassen. Godts werd één op één gestuurd en deed eigenlijk alles goed. Hij kapte zijn tegenstander uit, hield goed in waardoor De Busser op de grond lag, maar de afronding ging niet goed. In de 21e minuut schoot hij de bal van dichtbij op de lat. Het blijft 1-0.

En dat is mede te danken aan een geweldig moment voor Jaros, die onder grote druk stond. Hij kreeg bakken van kritiek over zich heen na de 6-0 nederlaag bij AZ. Niet per se vanwege de tegendoelpunten, maar vanwege het feit dat hij geen bal klem had. Nu plukte hij in de veertiende minuut de bal uit de lucht en stuurde hij direct Mika Godts de diepte in. De buitenspeler leek zich eerst te verslikken in zijn actie, maar legde de bal op tijd af richting Klaassen. Die pegelde de bal langs Jari De Busser.

De Johan Cruijff ArenA laat na vijf minuten voor het eerst van zich horen. De fanatieke fans van Ajax bleven uit protest de eerste minuten van de wedstrijd stil. Alszijnde een soort statement na het bekerdebacle. Overigens heeft de bekeruitschakeling redelijk zijn sporen achtergelaten: er is een behoorlijk aantal lege plekken te vinden in de Johan Cruijff ArenA. De fans die wél aanwezig zijn kregen een sjaal van de club, als dank voor hun steun. Kansen zagen de fans in ieder geval nog niet in de eerste minuten.