Ajax is heel wisselvallig dit seizoen. Onder Fred Grim wordt er wel meer gewonnen, maar alles verloopt uiterst moeizaam. Een goede helft wordt vaak teniet gedaan door een dramatische tweede helft. Dat moet beter. Oleksandr Zinchenko moet daarbij helpen. De aanwinst heeft zijn eerste basisplaats te pakken. Volg alles rondom dit duel live.

Om 20.00 uur gaat er afgetrapt worden in de Johan Cruijff ArenA tussen Ajax en Fortuna. Eerder dit jaar kenden de Amsterdammers de grootste moeite met Fortuna in Sittard. Er werd weliswaar met 1-3 gewonnen, maar de wedstrijd verliep niet vlekkeloos. Het is een beetje het verhaal van Ajax dit seizoen.

Opstelling Ajax

Jaros; Zinchenko, Baas, Sutalo, Rosa; Mokio, Steur, Klaassen; Bounida, Dolberg, Godts

Zinchenko

Het kampioenschap is allang uit zicht dus is de blik volledig op plek twee gericht. Meer is er ook niet, want Ajax is uit de Champions League en de beker, maar toch blijft de club wisselvallig presteren. Met de komst van Oleksandr Alex Zinchenko hoopt Grim wat meer ervaring in de ploeg te brengen. Dat is hard nodig en in de eerste minuten van de Oekraïener bleek ook dat hij voetballend veel kan brengen.

Jordi Cruijff zal er ook wel op toezien dat er stappen worden ondernomen in de selectie, want voor zijn idealen binnen Ajax is Champions League-voetbal in het volgende seizoen cruciaal. Hij wil volgend jaar al de aanval inzetten op PSV, daarvoor zijn die miljoenen wel nodig want anders is Ajax bij voorbaat al kansloos. Hij is de hervorming, of de Galante Revolutie, bij Jong Ajax al begonnen zo werd duidelijk deze week.

Fred Grim

Na AZ sprak Grim behoorlijk alarmerende woorden over Ajax. Na een dramatische pot in Alkmaar sprak hij de woorden: "We halen eruit wat erin zit", waarmee hij suggereerde dat het ontbreekt aan talent binnen de groep van Ajax dat nog steeds een van de duurste selecties van Nederland is. Het zijn tevens woorden die totaal niet aansluiten bij de weg die Cruijff met de club wil inslaan en die dichtbij het DNA van de club liggen.

