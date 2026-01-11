Ajax begint de tweede seizoenshelft met een uitwedstrijd tegen Telstar. De Amsterdammers moeten winnen om dichtbij Feyenoord op de ranglijst te blijven. Tegen laagvlieger Telstar zijn ze de favoriet, maar de ploeg uit Velsen won de laatste wedstrijd van 2025 en begint dus met een goed gevoel aan het nieuwe jaar.

De twee teams speelden eerder dit jaar al de eerste wedstrijd van het seizoen tegen elkaar en daar was Telstar zeker niet de mindere. Wel wonnen de Amsterdammers uiteindelijk met 2-0. Wie weet kunnen 'De Witte Leeuwen' het Ajax nog moeilijker maken maken in hun eigen stadion. Ook zou het winterse weer nog van invloed kunnen zijn. Negatieve temperaturen maken een wedstrijd niet makkelijker om te spelen.

De Ajacieden speelde afgelopen week al een oefenwedstrijd tegen RFC Seraing en wonnen met eenvoudig met 4-0. De doelpunten werden gemaakt door Sean Steur, Don-Angelo Konadu, Mika Godts en Kenneth Taylor. Ajax gaat dus met een goed gevoel de wedstrijd van vandaag in.

Ajax mist aantal vaste waardes

Het team van Fred Grim moet het opnemen tegen Telstar zonder Steven Berghuis en Wout Weghorst, beide spelers moeten nog herstellen van blessures en zijn niet fit genoeg om in de selectie te zitten. De nieuwe aanwinst Takehiro Tomiyasu is ook nog niet fit genoeg en zal dus niet zijn debuut maken.

Ook moet Ajax het tegen Telstar doen zonder één van zijn vaste waardes, Kenneth Taylor. De middenvelder is namelijk afgelopen week vertrokken naar het Italiaanse Lazio. De Ajacieden ontvingen een bedrag van rond de vijftien miljoen euro van de ploeg uit Rome, dat bedrag kan nog oplopen tot zeventien miljoen.

