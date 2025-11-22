Het seizoen van Ajax is vooralsnog een groot drama. Trainer John Heitinga werd al ontslagen, in de Champions League is de club puntloos en een topklassering lijkt nu al uit zeg. Onder de tijdelijke hoofdtrainer Fred Grim werd het eerste duel ook verloren. Deze zaterdag wil Ajax zich tegen laagvlieger Excelsior revancheren. Volg de ontwikkelingen van het duel hieronder live!

Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA. Dan vangt Ajax, dat slechts vierde staat in de Eredivisie, het duel met de Rotterdammers aan. Excelsior staat slechts zestiende en strijdt tegen degradatie. Een ideale opponent om wat vertrouwen op te doen, zou je zeggen.

En dat is hard nodig ook, want het seizoen is voor Ajax vooralsnog een drama. Van de laatste acht duels werd er slechts ééntje gewonnen. Na het verloren Champions League-duel tegen Galatasaray werd Heitinga eerder deze maand ontslagen. Onder Fred Grim werd de ommekeer nog niet ingezet. Het eerste duel onder zijn leiding, uit bij FC Utrecht, ging ook verloren.

De komende weken worden cruciaal voor het seizoen van Ajax. Nieuwe misstappen tegen Excelsior, Groningen en Fortuna zullen ernstige gevolgen hebben voor het Eredivisieseizoen. Zeker omdat dit kalenderjaar ook nog de Klassieker met Feyenoord wacht. Volgende week komt Ajax ook in actie in de Champions League, waar het thuis tegen het eveneens puntloze Benfica van José Mourinho moet winnen om nog een sprankje hoop op de knock-outfase te houden.

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Regeer, Taylor, Gloukh, Godts, Baas, Edvardsen, Weghorst, Sutalo, Alders

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Bronkhorst, Meissen, Widell, Naujoks, De Regt, Martens, Hartjes, Yegoian, Sanches Fernandes, Bergraaf

