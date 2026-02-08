De 6-0 nederlaag van Ajax bij AZ in de achtste finales in de beker zal nog in het geheugen gegrift staan bij de Ajacieden. Zondagmiddag krijgen ze een poging zich te revancheren in Alkmaar in een competitieduel waarin de punten broodnodig zijn. NEC heeft de druk opgevoerd en concurrent Feyenoord heeft een lastige pot in Utrecht. Volg het duel hier live.

De uitslag van laatstgenoemde wedstrijd kan een behoorlijke boost of tegenvaller zijn voor de selectie van Fred Grim. Voordat de wedstrijd gaat beginnen, speelt Feyenoord al vroeg op bezoek bij FC Utrecht. Momenteel hebben de Rotterdammers één punt meer dan Ajax en staan daarmee op de derde plek. Bij een overwinning van Ajax vliegen ze direct naar de tweede plaats, met één punt meer dan het verrassende NEC.

Beschikbare spelers Fred Grim

Fred Grim krijgt weer steeds meer te kiezen in de opstelling, vanwege transfers en terugkerende spelers. Hij kan alweer een tijdje beroep doen op Wout Weghorst en ook Steven Berghuis komt eraan. Tel daarbij Oleksandr Zinchenko op en je hebt nog een ervaren rot erbij. De Oekraïner is de eerste winterse aanwinst waarvan zijn werkvergunning in orde is, dus hij is speelgerechtigd.

Al verwacht Grim nog niet teveel van de linksback die een dag of tien niet getraind heeft vanwege het afhandelen van de transfer.

Ajax hoopt eindelijk weer eens een stabiele wedstrijd te spelen, waarin de tweede helft net zo goed - zo niet beter - dan de eerste helft zal zijn. Afgelopen weekend gebeurde wat al zo vaak mis ging bij de Amsterdammers: een 2-0 voorsprong werd weggegeven tegen Excelsior. AZ kent overigens ook een roerige tijd. Sinds de 6-0 overwinning op Ajax is de trainer de laan uitgestuurd. Leeroy Echteld maakt het seizoen af. Momenteel staan de Alkmaarders zevende.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.