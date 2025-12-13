PSV jaagt na de teleurstellende Champions League-avond tegen Atlético Madrid op eerherstel tegen Heracles Almelo. PSV benutte tot tweeemaal toe een strafschop en had een solide 2-0 voorsprong te pakken. Daar kwam in de slotfase van de eerste helft verandering in, toen Heracles plots een penalty kreeg: 2-1. Volg alle ontwikkelingen hier live.

PSV ligt op koers voor het winterkampioenschap met een voorsprong van zes punten op nummer twee Feyenoord. De Eindhovenaren zijn al sinds 30 augustus ongeslagen in de Eredivisie; toen leden ze een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen promovendus Telstar. Daarna volgden maar liefst tien zeges op rij, waardoor PSV de koppositie al wekenlang stevig in handen heeft. Voor de winterstop speelt de ploeg van Bosz alleen nog tegen GVVV (KNVB Beker) en FC Utrecht.

Prachtige herdenking

Voorafgaand aan het Eredivisieduel eerde het gehele Philips Stadion op prachtige wijze de dierbaren die overleden zijn. De fanatieke aanhang van PSV zorgde vooraf voor een fraaie sfeeractie met drie spandoeken voor clublegende Frits Philips, die vorige week precies twintig jaar geleden overleden was.

Voorsprong door penalty's

Goudhaantje Guus Til wilde het PSV‑publiek al vroeg trakteren op gejuich, maar werd licht vastgehouden door een tegenstander in het strafschopgebied. Scheidsrechter Alex Bos wilde daar echter niets van weten. Voor Til gold uiteindelijk toch: tweemaal is scheepsrecht. In de twintigste minuut wees de arbiter namelijk wél naar de stip. De middenvelder annex spits zette met grote passen aan richting het doel, maar werd op het laatste moment neergehaald door Alec van Hoorenbeeck: penalty.

Ricardo Pepi had de openingstreffer al binnengeschoten, maar Bos had net daarvoor al voor een penalty gefloten. De Amerikaan liet de kans niet liggen, claimde de bal en verzilverde de strafschop zonder aarzelen. Zo zette hij alsnog de 1‑0 op het bord, waarmee hij voor de vierde wedstrijd op rij tot scoren kwam. Enkele minuten later zorgde Ismael Saibari, óók vanaf de stip, voor de 2-0.

Heracles krijgt óók een penalty

In de slotseconden van het eerste bedrijf kwam de scheidsrechter opnieuw in de spotlights terecht. Bos werd naar het scherm geroepen vanwege een eerdere handsbal van Mauro Junior. Na het bekijken van de beelden wees de jonge arbiter resoluut naar de stip. Hornkamp liet zich niet van de wijs brengen door de PSV-supporters en schoot beheerst binnen: 2-1. De wijze waarop hij dat deed, veroorzaakte echter enige commotie. De Heracles-spits leek tijdens zijn aanloop namelijk een stap terug te zetten, wat niet is toegestaan, maar de goal bleef gewoon staan.

Opgekrabbeld Heracles

Bosz werkte in vijf jaar als trainer bij Heracles Almelo en beschouwt de club daarom nog altijd als zijn cluppie, ook omdat zijn vriend Hendrie Krüzen er nog actief is. Toch wil Bosz zijn vrienden met een slecht gevoel terug naar Almelo sturen. Heracles kende een dramatische seizoensstart: na tien wedstrijden had Heracles slechts drie punten. Onder interim-trainer Krüzen werden in vier duels maar liefst tien punten gepakt. Ernest Faber pakte in zijn eerste wedstrijd meteen een punt, waardoor Heracles inmiddels weer is opgekrabbeld.

PSV en Heracles stonden tot nu toe 42 keer tegenover elkaar. De Eindhovenaren wonnen maar liefst 34 keer, zeven duels eindigden in een gelijkspel. Heracles boekte slechts één zege op PSV, op 19 september 2025, toen het in Almelo met 2-1 won. De meest opvallende ontmoeting tussen beide clubs was de bekerfinale van 2012, waarin PSV met 3-0 zegevierde en de beker mee naar huis nam.

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.