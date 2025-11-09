PSV begon uitstekend tegen AZ en strafte na vijf minuten al een ongekende fout van AZ af: 0-1. Enkele minuten later volgde ook al de 0-2 en 0-3 via Guus Til. Voor de Alkmaarders deed Sven Mijnans iets terug in de 34e minuut: 1-3. Volg alle ontwikkelingen van het duel hier live.

Belangrijk duel voor AZ én PSV

AZ krijgt in eigen huis de kans om te bewijzen dat ze het niveau van PSV en Feyenoord kunnen evenaren. Een overwinning zou niet alleen het zelfvertrouwen vergroten, maar zorgt er ook dat ze weer volledig meedoen om de eerste twee plekken in de Eredivisie. Voor PSV, de regerend landskampioen, is het duel minstens zo belangrijk.

Droomstart voor PSV

PSV kende een geweldig begin in Alkmaar dankzij een opmerkelijke fout van AZ-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro. De keeper van Jong Oranje leverde de bal in bij een simpele inspeelpass, die recht in de voeten belandde van de scherp jagende Mauro Junior. De Braziliaan reageerde alert en stifte de bal op schitterende wijze over de uitkomende doelman heen: 0-1. Enkele minuten later kwam PSV na een prima aanval op 0-2. Ismael Saibari legde de bal goed breed op Guus Til, die gemakkelijk binnen schoof.

In de 28e minuut zorgde diezelfde Til ervoor dat de discussie over de spitspositie volledig on-hold kan worden gezet. Ricardo Pepi zit zich te verbijten op de bank, maar de gelegenheidsspits zette zichzelf opnieuw uitstekend in de kaart. Hij werd bediend met een hoge bal, wipte 'm over twee tegenstanders heen en werkte 'm bekeken achter Owusu-Oduro: 0-3.

Lees hieronder alles over de eerdere edities en de mogelijk volgende nachtmerrie voor AZ.

AZ doet wat terug

PSV werd daarna slordig en verloor in de 34e minuut op eenvoudige wijze balbezit. Sven Mijnans profiteerde optimaal en knalde de bal achter PSV-doelman Matej Kovar: 3-1. Daarmee keerde het geloof volledig terug in Alkmaar. Weslley Patati kreeg dé kans om de aansluitingstreffer te maken. Troy Parott bediende hem op acrobatische wijze, maar Patati slaagde er op onbegrijpelijke wijze niet in om de bal van slechts een meter afstand binnen te tikken.

Hopen op puntenverlies van Feyenoord

De Eindhovenaren willen voorkomen dat AZ dichterbij sluipt en hopen tegelijkertijd dat koploper Feyenoord later op de zondag punten laat liggen tegen Go Ahead Eagles. De ploeg van Peter Bosz oogt zowel verdedigend als aanvallend ijzersterk, ondanks de lichte teleurstelling van afgelopen dinsdag.

Europese revanche als extra motivatie

Beide teams willen zich herstellen van een teleurstellende Europese week. AZ verloor donderdag met 3-1 bij Crystal Palace, terwijl PSV in blessuretijd nog een punt redde bij Olympiakos (1-1). Net als twee weken geleden tegen Feyenoord (3-2 winst) heeft de regerend landskampioen het voordeel van extra rust, dat kan zomaar het verschil tussen PSV en AZ gaan maken.

