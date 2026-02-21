Ajax dacht met een fijn gevoel toe te leven naar het duel met NEC, maar plots was daar het dramatische nieuws rondom Vitezslav Jaros. Daarbij is ook Davy Klaassen afwezig, hij is niet fit. Kian Fitz-Jim is zijn vervanger. Daarnaast zijn er wel wat opstekers. Zo zal Youri Regeer normaal gesproken weer terugkeren en zit winteraanwinst Carrizo voor het eerst bij de selectie. Ajax Volg alles rondom het duel hier live.

Ajax bereidt zich met gemengde gevoelens voor op het cruciale duel met NEC. Het is voorlopig afhaken of aanhaken in de strijd om plek 2 met Feyenoord. Zowel NEC als Ajax hebben 3 punten minder dan de Rotterdammers die het zondag opnemen tegen Telstar. Degene die zaterdagavond verliest in Amsterdam, kan zomaar eens tegen een fikse achterstand aankijken.

Opstelling Ajax

Paes; Rosa, Baas, Sutalo, Wijndal; Regeer, Steur, Fitz-Jim; Bounida, Dolberg, Godts

Blessures Ajax

Er was een tijd dat Ajax tuureluurs werd van de grootte van de lappenmand in Amsterdam. De club kende erg veel blessures, maar daar komt onderhand een eind aan. Terwijl niet iedereen 100% fit is, zit de bank wel weer heel vol. Al blijft het gemis van 'Alex' Zinchenko wel heel groot, daarbovenop komt nog het blessurenieuws van Vitezslav Jaros.

Na de 4-1 overwinning op Fortuna was het uitvallen van Zinchenko eigenlijk het hoofdonderwerp. Niet veel later werd het verschrikkelijke nieuws gedeeld dat zijn tijd bij Ajax dit seizoen voorbij is vanwege de zware knieblessure. Daags voor het duel met NEC kwam er dus opnieuw vreselijk nieuws: Jaros heeft óók zwaar letsel aan zijn knie opgelopen. Net als voor Zinchenko is ook zijn seizoen voorbij.

Opsteker voor Ajax

Tegen Fortuna miste Ajax ook Youri Regeer, hij was ziek. De 6 van Ajax keert gewoon weer terug in de selectie. Ko Itakura is nog altijd niet fit. De Japanner kampt met fysieke klachten en miste de afgelopen 3 duels. Tegen AZ zat hij wel op de bank, maar speelde hij niet. Verder is er niemand geblesseerd of geschorst bij Ajax.

Toevoeging aan de selectie

Waar de eerste winteraanwinst met Zinchenko al is weggevallen, komt er wel eentje bij. Maher Carrizo heeft zijn werkvergunning rond en hij trainde deze week al mee met de groep. De jonge Argentijn sluit dus aan bij de selectie en kan mogelijk zijn debuut maken zaterdagavond tegen NEC.

Strijd om Champions League-voetbal

Het is voor Ajax een cruciaal duel in de race om plek 2. Die plek wordt nu bezet door Feyenoord maar het verschil is maar 3 punten. Na het 1-1 gelijke spel van NEC tegen Sparta afgelopen dinsdag hebben zowel NEC als Ajax 42 punten. Het zal erom spannen in de Johan Cruijff ArenA. Wie haakt af en wie haakt aan in de race om plek 2? Een gelijkspel hebben beide ploegen niks aan, Feyenoord kan dan de lachende derde worden als zij zondag winnen van Telstar.

