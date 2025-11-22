Het seizoen van Ajax is vooralsnog een groot drama. Trainer John Heitinga werd al ontslagen, in de Champions League is de club puntloos en een topklassering lijkt nu al uit zicht. Onder de tijdelijke hoofdtrainer Fred Grim werd het eerste duel ook verloren. Tegen Excelsior lijkt het ook fout te gaan. Volg de ontwikkelingen van het duel hieronder live!

Om 18.45 uur werd er afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA tegen nummer zestien Excelsior. Een ideale opponent om wat vertrouwen op te doen, zou je zeggen. Daar komt weinig van terecht. Kort na een indrukwekkend eerbetoon aan Abdelhak Nouri kwam Excelsior op voorsprong tegen het matige Ajax. Noah Naujoks mocht zomaar doorlopen en passeerde Remko Pasveer. Het leverde een 0-1 ruststand en een flink fluitconcert op.

Ongetwijfeld hoopten fans hun club daarmee op scherp te zetten, maar dat bleek ijdele hoop. Nog geen twee minuten na rust lag de 0-2 er al in. Verdediger Gerard Alders kopte de bal kinderlijk eenvoudig voor de voeten van Naujoks, die keurig zijn en Excelsiors tweede goal maakte.

Het seizoen is voor Ajax vooralsnog een drama. Van de laatste acht duels werd er slechts ééntje gewonnen. Na het verloren Champions League-duel tegen Galatasaray werd Heitinga eerder deze maand ontslagen. Onder Fred Grim werd de ommekeer nog niet ingezet. Het eerste duel onder zijn leiding, uit bij FC Utrecht, ging ook verloren.

Speciaal duel voor Ajax

Ajax speelt overigens met speciale rugnummers. Dat is ter ere van Abdelhak Nouri. Het duel staat namelijk in teken van de Nouri Foundation, de stichting die in het leven is geroepen om Nederland een stuk hartveiliger te maken. Nouri kreeg als Ajax-talent een hartstilstand en hield als gevolg van te weinig zuurstoftoevoer blijvende en zeer ernstige hersenschade op. De familie van 'Appie' was bij het duel aanwezig en in minuut 34 vond er een indrukwekkend eerbetoon plaats.

De komende weken worden cruciaal voor het seizoen van Ajax. Nieuwe misstappen tegen Excelsior, Groningen en Fortuna zullen ernstige gevolgen hebben voor het Eredivisieseizoen. Zeker omdat dit kalenderjaar ook nog de Klassieker met Feyenoord wacht. Volgende week komt Ajax ook in actie in de Champions League, waar het thuis tegen het eveneens puntloze Benfica van José Mourinho moet winnen om nog een sprankje hoop op de knock-outfase te houden.

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Regeer, Taylor, Gloukh, Godts, Baas, Edvardsen, Weghorst, Sutalo, Alders

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Bronkhorst, Meissen, Widell, Naujoks, De Regt, Martens, Hartjes, Yegoian, Sanches Fernandes, Bergraaf

