Voor Ajax zit er nu al niets anders op dan de achtervolging in te zetten op de top van de Eredivisie. Dat moet de ploeg van trainer John Heitinga in speelronde tien doen met een lastig uitduel bij FC Twente. De Tukkers kwamen razendsnel op voorsprong door een rake kopbal van Kristian Hlynsson: 1-0. Volg het duel hier live.

Snelle voorsprong FC Twente

FC Twente gooide tegen Ajax meteen alle schroom van zich af en dat resulteerde in een razendsnelle voorsprong. De eerste corner van de thuisploeg werd meteen binnen gekopt door ex-Ajacied Kristian Hlynsson. De ploeg van John van den Brom liet de Amsterdammers er vervolgens kansloos uitzien. De Tukkers waren heer en meester, maar maakten hun kansen niet af waardoor de marge bij slechts één was.

Crisis bij Ajax

Ajax heeft de laatste vier duels niet meer gewonnen en zit dus echt in een crisis. De fans in Amsterdam keerden zich in Londen al tegen trainer Heitinga. Hij wisselde een van de weinige smaakmakers in het elftal, Oscar Gloukh, nadat Kenneth Taylor een rode kaart had gekregen. De fans zijn al weken niet te spreken over wat hun club laat zien. Met de 2-0 thuisnederlaag tegen AZ vorige week als absoluut dieptepunt. De selectie en technische staf werden op een striemend fluitconcert getrakteerd. Hoe zit dat vanmiddag in Enschede?

Erop of eronder voor Heitinga

De meegereisde supporters uit Amsterdam en omstreken hadden vooraf in ieder geval een duidelijke boodschap voor de nummer vijf van de Eredivisie. Een groot spandoek met 'Rise up this morning' hing in het uitvak van de Grolsch Veste, met andere woorden: erop of eronder voor John Heitinga en zijn mannen.

Schuld van trainer of selectie?

Het programma van de noodlijdende club loog er niet om afgelopen weken, met duels tegen Marseille, AZ, Chelsea en nu FC Twente. Heitinga zit al in zwaar weer en heeft iets van een resultaat nodig om zijn hachje te redden. Al is de veelgehoorde kritiek óók dat geen enkele trainer met deze selectie tot grote hoogtes kan komen.

FC Twente

FC Twente zit daarentegen in een lekkere flow. De ploeg van trainer John van den Brom is al vijf duels op rij ongeslagen, nadat drie van de eerste vier Eredivisie-duels werden verloren. Thuis is FC Twente tegen Ajax al drie duels op rij zonder nederlaag, dus Ajax kan de borst natmaken. Wint FC Twente van Ajax, dan wipt de thuisploeg in de stand over de Amsterdammers heen. Eerder dit weekend pakte FC Groningen al de vierde plaats van Ajax af. De achterstand op koploper Feyenoord, dat thuis tegen nummer 2 PSV speelt, is nu al negen punten.

Opstellingen

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, M. Rots; Zerrouki, Van de Belt, Hlynsson; Pjaca, Van Wolfswinkel, Orjasaeter.



Opstelling Ajax: Pasveer, Rosa, Itakura, Sutalo, Baas, McConnell, Taylor, Gloukh, Moro, Weghorst, Godts.

