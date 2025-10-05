Vlak na de goal van Feyenoord-huurling Gjivai Zechiël zet Sem Steijn Feyenoord weer op voorsprong tegen Utrecht. Hij vierde het uitbundig, ook omdat hij al lang hoopte op een doelpunt. Een heuse Sem Steijn-goal, waarbij hij precies op de juiste plek stond en de bal binnen frommelde. Volg het duel hier live.

Nadat Feyenoord wederom verloor in Europa, is de start van de Europa League niet zoals Robin van Persie gehoopt had. In de competitie is dat wel anders; daar is Feyenoord nog foutloos en staan daarmee bovenaan. Ajax speelde gister gelijk, waardoor er weer een concurrent minder is voorlopig. Áls Feyenoord wint, dat dan weer wel.

Quinten Timber

Afgelopen donderdag verraste Van Persie enigszins door Jordan Bos te passeren, hij gaf de voorkeur aan Gijs Smal. Die was dan wel weer betrokken bij een doelpunt van Aston Villa, wellicht ook de reden dat Van Persie toch weer terug grijpt op Bos. Wel mist hij Quinten Timber. Vrijdag op de persconferentie gaf de trainer aan dat hij nog een twijfelgeval was. Dit duel komt dus te vroeg. Of hij Oranje wel haalt, moet morgen duidelijk worden.

Bij FC Utrecht staat Sébastien Haller in de basis. De man die vorig jaar problemen veroorzaakte tegen Feyenoord als invaller. Het was destijds zijn rentree bij Utrecht op huurbasis. Afgelopen zomer kwam hij definitief over, maar moet hij zijn vorm nog vinden bij Utrecht.

Opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Read, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos; Targhalline, Valente, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sauer

Opstelling FC Utrecht

Barkas; Horemans, Didden, Viergever, El Karouani; Engwanda, Zechiël, Iqbal; Rodriguez, Haller, Blake

