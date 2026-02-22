Feyenoord neemt het zondag om 20:00 in De Kuip op tegen degradatiekandidaat Telstar. De De Rotterdammers kampen met een overvolle lappenmand. Trainer Robin van Persie staat daardoor voor een flinke puzzel tegen de ploeg van Anthony Correia, die een primeur zal beleven in De Kuip. De laatste keer dat het affiche op het programma stond is 48 jaar geleden. Volg het duel hier live.

Exact om 20.00 uur werd er afgetrapt in De Kuip. In het eerste kwartier speelde de thuisploeg vooral op de helft van Telstar. Grote kansen bleven uit, al had keeper Ronald Koeman jr. het behoorlijk druk. Toch kwam Telstar na een kwartier verrassend op voorsprong, toen Jochem Ritmeester van de Kamp in een counter alle ruimte kreeg om uit te halen.

Niet lang daarna kwam Telstar goed weg. Jordan Bos ging neer in de zestien. Gerald Alders kreeg aanvankelijk rood, maar het was buitenspel geweest, waardoor die beslissing ongedaan gemaakt werd en Feyenoord geen penalty kreeg. In de dertigste minuut viel de gelijkmaker voor Feyenoord. Anis Hadj Moussa bracht de Rotterdammers op gelijke hoogte. Nog geen tien minuten later bracht de aanvaller de Rotterdammers op voorsprong.

Debuut Sterling

Rond de zestigste minuut van het duel kwam Raheem Sterling binnen de lijnen voor Gijs Smal. Direct bij het eerste balcontact van de Engelsman ging De Kuip los.

Oude bekende in De Kuip

Voormalig Feyenoorder Shinji Ono was aanwezig bij het duel, zo legden de camera's van ESPN vast. De Japanse middenvelder speelde van 2001 tot 2006 voor de Rotterdammers.

Opstellingen:

Deze 22 spelers zijn om 20:00 aan de aftrap verschenen in De Kuip:



Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Ahmedhodzic, Smal, Moder, Valente, Hwang, Hadj Moussa, Ueda & Bos.



Telstar: Koeman jr; Hardeveld, Alders, Offerhaus, Bakker, Ne. Ogidi Nwankwo, Rossen, Thorisson, Hatenboer, Van Duijn & Ritmeester van de Kamp.

Blessureleed in Rotterdam

Feyenoord wordt inmiddels al twee seizoenen geteisterd met aanhoudend blessureleed. Zo zijn er dit seizoen enkele langdurige afwezigen met Thomas Beelen, Gernot Trauner en Malcolm Jeng, die al sinds het begin van het seizoen langs de kant staan. Daarnaast ontbreken ook Shaqueel van Persie en Givairo Read, die inmiddels al meer dan een maand niet inzetbaar zijn.

Van Persie kreeg afgelopen weekend twee flinke tegenvallers te verwerken. In het duel met Go Ahead Eagles werd Oussama Targhalline uit de wedstrijd geschopt met een kuitblessure, terwijl Sem Steijn een zware knieblessure opliep. Deze week werd duidelijk dat beiden voorlopig niet inzetbaar zijn. Daardoor beschikt Feyenoord op het middenveld nog slechts over drie opties: Luciano Valente, In-beom Hwang en Jakub Moder.

Sterling en Sauer

In de aanval heeft Feyenoord meer opties, onder meer dankzij de komst van Raheem Sterling. De 82-voudig Engels-international heeft zijn werkvergunning binnen en kan daardoor in actie komen tegen Telstar. Hij start naar alle waarschijnlijkheid niet in de basis, omdat hij al acht maanden geen wedstrijd meer heeft gespeeld.

Leo Sauer ook niet van de partij. De jonge Slowaak ontbrak afgelopen weekend al door overbelasting en zal er tegen Telstar ook niet bij zijn. Er is wel goed nieuws over Gaoussou Diarra te melden. Hij is vrijdag weer aangesloten bij de groepstraining.

Overzicht van blessures Feyenoord

Speler Blessure Afwezig sinds Thomas Beelen Gebroken been 19 jul. 2025 Gernot Trauner Achillespeesproblemen 6 jun. 2025 Malcolm Jeng Gescheurde achillespees 29 sep. 2025 Leo Sauer Onbekende klachten 13 feb. 2025 Givairo Read Hamstringblessure 12 jan. 2026 Shaqueel van Persie Knieblessure 30 jan. 2026 Sem Steijn Knieklachten 16 feb. 2026 Oussama Targhalline Kuitblessure 16 feb. 2026

Rentree Telstar

Promovendus Telstar staat momenteel zeventiende in de Eredivisie en heeft alleen Heracles nog onder zich. De ploeg van Anthony Correia - die geen van de laatste vijf Eredivisieduels won - kan een stunt tegen Feyenoord dan ook goed gebruiken. Dat is dan ook niet ondenkbaar, want zo lukte het de promovendus eerder dit seizoen ook om in het Philips stadion voor verbazing te zorgen met een 0-2 overwinning op regerend landskampioen PSV.

Telstar zal bovendien na 48 jaar een rentree maken in De kolkende Kuip. De IJmuidenaren speelden een keer eerder een oefenwedstrijd in Rotterdam, maar dat was zonder publiek. Iets verderop in Rotterdam speelt spits Milan Zonneveld bij Sparta. Hij vertrok deze winter bij Telstar. Al speelde Sparta zondag niet thuis.

