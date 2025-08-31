De Rotterdamse Derby tussen Sparta en Feyenoord biedt nog weinig echt vermaak. Feyenoord heeft van de weinige kansen die er zijn de betere. Joel Drommel was cruciaal met een redding op de lijn na een schot van dichtbij. Volg het duel hier live.

Het Eredivisie-weekend zit tot nu toe bom vol van verrassingen. Ajax speelde gelijk tegen Volendam na een dramatische vertoning, PSV verloor op genante wijze van Telstar en ook Excelsior pakte wonderbaarlijk de eerste punten van het seizoen op bezoek bij FC Twente. In dat rijtje zou een overwinning van Sparta op Feyenoord dus ook passen, al is dat het laatste wat Robin van Persie zal willen.

Feyenoord is nog ongeslagen dit seizoen en had vorige week vrij, vanwege eventuele Champions League-voorronde. Daardoor lopen ze een wedstrijd achter in het schema. Feyenoord won al van NAC in eigen huis en won twee weken geleden uit moeizaam bij de andere stadsgenoot Excelsior.

Vorm Sparta

Sparta gaat al een tijje lekker. Het leek een lastig parket te worden, maar een goede transferzomer heeft alle hoop doen terugkomen in Spangen. Een goede mix van ervaring en talent zorgt voor een fijne ploeg om mee te werken voor Maurice Steijn. De contouren van het Sparta van zijn eerste periode in Rotterdam-West laten zich voorzichtig weer zien dit seizoen.

Opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Nieuwkoop, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos; Timber, Steijn, Valente; Hadj Moussa, Ueda en Sauer.

Opstelling Sparta

Drommel; Sambo, Young, Martin Indi, Van Aanholt; Kitolano, Clement, Toornstra; Van Bergen, Lauritsen, Ltaief

