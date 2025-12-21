Feyenoord zit in een lastige periode en staat vandaag in De Kuip voor een belangrijk examen. De Rotterdammers verloren hun laatste drie wedstrijden en moeten winnen om de onrust wat te minderen. Makkelijk wordt dat niet, de Tukkers staan namelijk voor en zijn overduidelijk de bovenliggende partij. Feyenoord komt echter veel geïnspireerder uit de kleedkamer en lijkt op zoek naar de 1-1. Volg het duel hier live.

De eerste helft was FC Twente heer en meester in de kuip. Daan Rots maakte de openingstreffer, en Feyenoord heeft geluk dat het daar nog bij bleef. Een doelpunt van FC Twente werd afgekeurd en veel grote kansen werden gemist. Op een paar kleine kansjes na hebben de Rotterdammers vrijwel niets te zeggen in de kuip.

Feyenoord begint de tweede helft met twee grote kansen, de ploeg van van Persie lijkt het wedstrijdbeeld te willen kantelen in het tweede gedeelte van de wedstrijd.

Opstellingen

Van Persie lijkt de urgentie te voelen en maakt twee opvallende veranderingen. De trainer van de Rotterdammers kiest voorin voor Gonçalo Borges, die hiermee pas zijn tweede wedstrijd in de basis gaat spelen in de Eredivisie. Jan Plug staat linksachter, hij maakt zijn basisdebuut voor Feyenoord.

Veel op het spel

Voor beide ploegen staat er vandaag veel op het spel. Het is de laatste wedstrijd voor de winterstop en beide teams willen met een goed gevoel de feestdagen in gaan. Voor Feyenoord is dit duel cruciaal om de teleurstellende weken achter zich te laten en de aansluiting met de top niet verder te verliezen. Een nieuwe misstap zou de druk in Rotterdam alleen maar groter maken. Voor FC Twente is het juist een enorme kans: de ploeg uit Enschede kan met een goed resultaat serieuze aansluiting bij de top forceren.

Enorme druk op Van Persie

Robin van Persie heeft de afgelopen tijd veel te verduren gehad. De trainer van Feyenoord krijgt veel kritiek over zich heen en lijkt het vertrouwen bij een deel van de fans zelfs verloren te zijn. Zo ging de coach na de verloren wedstrijd tegen Heerenveen (2-3) in gesprek met fans die in de tribune zaten.

Daar zei hij later het volgende over: "Ze zijn niet tevreden, dat ligt bij mij en bij ons. Dat moeten we omdraaien. Als je dan teleurgestelde supporters ziet, vind ik het goed om te luisteren. Ik laat mij altijd strijdbaar zien", doet hij hen een belofte. "Nu ben ik dat en dat zal ik altijd blijven. Ik zal dat blijven doen voor de club en supporters. Ik weet wat het voor hen betekent, omdat ik er zelf ook één ben."

