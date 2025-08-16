Het is nog niet echt flitsend van de kant van Feyenoord. De ploeg van Robin van Persie staat voor op bezoek bij Excelsior, maar het spel is vrij stroef. Feyenoord is druk op zoek naar de derde treffer, maar komt maar moeilijk door de Kralingse defensie. Volg het duel hier live.

Lotomba maakte in de Champions League tegen Fenerbahçe geen al te beste indruk. De rechtsback was in negatieve zin bij tenminste drie doelpunten betrokken. Het zorgde ervoor dat Feyenoord werd uitgeschakeld. Lotomba kreeg enorme kritiek van de fans en nam daardoor een rigoureus besluit:

Van Persie neemt het op voor Lotomba

Na de wedstrijd in Istanboel liet Van Persie zich al uit over de Zwitser en dat deed hij vrijdag op de persconferentie nog eens. "Het is duidelijk dat hij weleens betere wedstrijden heeft gespeeld en dat weet hij zelf ook. Aan de andere kant vind ik het ook belangrijk dat hij vertrouwen voelt. Ik wil ook een coach zijn van spelers die fouten durven maken. Dat is ook de reden dat hij gewoon in de basis staat."

Op rechtsback Givairo Read hoeft Van Persie nog niet te rekenen. Hij ontbrak midweeks tegen Fenerbahçe en er gingen geluiden dat hij tot de winterstop niet meer in actie zou komen. "Een beetje vermoeiend, dat dat wordt aangenomen als de waarheid. Blijkbaar als iemand wat roept op Twitter, dan is dat de waarheid", verzuchtte de trainer. "Dus niet."

Opstellingen Excelsior en Feyenoord

Excelsior: Raatsie; Martens, Widell, Henderikx, Zagre; Carlén, Booth; Fernandes, Naujoks, De Regt; Van Duinen



Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos; Hwang, Timber, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sauer

