Ayase Ueda had dé kans voor Feyenoord om op gelijke hoogte te komen in een heerlijke Klassieker. Even later was het ook Gijs Smal die een poging waagde. Zijn schot belandde maar net in het zijnet. Feyenoord komt wat meer in de wedstrijd en krijgt grote kansen. Kan Ajax dit volhouden? Volg het duel hier live.

Het volgende probleem dient zich aan bij Feyenoord. Na de klap van Regeer en Valente kan de Feyenoorder toch niet door. Hij probeerde het nog wel, maar moest na een aantal minuten toch nog naar de kant. Dat is een flinke domper voor Van Persie. Ook Smal moest eruit bij Feyenoord.

Dat terwijl Feyenoord flink aandrong na rust. Ajax kwam met de schrik vrij in de 50e minuut. Ayase Ueda kreeg dé kans op de 1-1 voor Feyenoord. Hij kwam oog in oog te staan met Jaros, wipte de bal goed over hem heen maar zag de bal net langs de verkeerde kant van de paal gaan. Even later zat de schrik er goed in toen Regeer en Valente tegen elkaar botsten met de knieën.

Het werd al gauw duidelijk dat Ajax na rust had besloten op dezelfde voet verder te gaan. In de 47e minuut zorgde dat meteen voor dreiging. Na een mooie aanval op links kwam de voorzet van Owen Wijndal in eerste instantie bij niemand terecht. Maar op de zestien stond Youri Regeer klaar om de bal op goal te schieten. Luciano Valente kon blokken en voorkwam zo een grote kans voor Ajax.

Het is hetzelfde liedje als de slotfase van de eerste helft. Ajax was nog volop op zoek naar de 2-0. Met een mooie scrimmage voor de goal van Wellenreuther en een gigantische pegel van Kasper Dolberg kwamen ze dichtbij, maar bleef verder leed bespaard voor de bezoekende Rotterdammers. De ploeg van Robin van Persie zullen blij zijn geweest dat ze met 'maar' 1-0 de rust in gingen.

Het werd allemaal nog moeilijker voor Feyenoord toen ze na een half uur al de eerste wissel moeten doorvoeren. Nieuwkoop, speciaal klaargestoomd voor het duel met Ajax, wordt vervangen door Jordan Lotomba. Hij kan niet meer verder en zorgt voor grotere personele problemen bij Feyenoord. Op die positie is Givairo Read ook nog altijd geblesseerd. De opties raken op voor Van Persie.

Feyenoord komt weer iets meer in de wedstrijd na de flinke dreun die Klaassen uitdeelde. Even had Ajax vleugels, maar rond het half uur kreeg Feyenoord weer twee kansen. Een vrije trap bleek ongevaarlijk, maar even later kreeg ook Quinten Timber weer een kans na een afgeslagen kopbal van Feyenoord. De middenvelder was als eerste bij de bal maar schoot langs het zijnet.

Feyenoord krijgt klap na klap te verwerken. Want 'Mr. 1-0' Davy Klaassen zet in de dertiende minuut het stadion op zijn kop. Na knullig balverlies van Feyenoord op het middenveld, kan Klaassen vrij doorlopen richting de zestien van Feyenoord. Hij haalde venijnig uit en liet Wellenreuther kansloos. Ajax komt op een heerlijke voorsprong in eigen huis.

Dat terwijl Feyenoord juist de beste kans van de openingsfase had. Na een schot van Oscar Gloukh in de zesde minuut was het juist Feyenoord met de betere kansen. Wel moest Klaassen direct naar de kant voor verzorging; zijn wenkbrauw was opengesprongen. Inmiddels staat hij weer in het veld.

Ajax en Feyenoord trappen De Klassieker af onder bijzondere omstandigheden. Wegens de straf voor het vuurwerk bij Ajax-FC Groningen is de F-Side gesloten en dat zorgt toch voor een bijzonder beeld in het stadion. Voor Ajax zou een overwinning betekenen dat ze op de derde plek komen te staan, Feyenoord kan in het spoor van PSV blijven bij winst.

