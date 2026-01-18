Feyenoord heeft in het begin van 2026 een valse start gekend. Vorige week verspeelden de Rotterdammers door een late treffer dure punten tegen Heerenveen. De onvrede bij de fans is groot, en nog groter nu de ploeg van Robin van Persie 0-2 achterstaat in eigen huis. Volg alles hier live.

In de dertiende minuut verscheen er een spandoek in de tribunes van De Kuip, hierop stonden teksten vol met kritiek richting de clubleiding. De onvrede bij de fans zal niet snel weg zijn want iets later in de wedstrijd kwam Feyenoord op achterstand door een prachtig schot van buiten de zestien door Joshua Kitolano.

In de tweede helft maakte Feyenoord-verdediger Watanabe een enorme fout en leverde de bal zo in, Mitchell van Bergen maakte hier gebruik van en scoorde de 0-2.

Opstellingen

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Hwang, Steijn, Valente, Hadj Moussa, Tengstedt, Sauer.

Sparta: Drommel, Martes, Young, Martins Indi, Quintero, Baas, van Bergen, Kitolano, Lauritsen, Santos, Mito.

Feyenoord heeft in de afgelopen wedstrijden in de competitie veel puntenverlies geleden. De ploeg uit Rotterdam ligt ook uit de KNVB Beker en in de Europa League ziet het er ook niet goed uit. In de VriendenLoterij Eredivisie lijkt plek twee het hoogst haalbare.

Op zaterdag kreeg Feyenoord een gelukje: directe concurrent Ajax speelde gelijk tegen Go Ahead Eagles, een ideaal moment voor Feyenoord om dus de eerste overwinning van 2026 te boeken. PSV inhalen gaat wel een moeilijk verhaal worden. De achterstand op koploper PSV is namelijk met één wedstrijd minder gespeeld nog zestien punten. De Feyenoorders hebben de punten nodig en zullen vanmiddag tegen stadgenoot Sparta alles eraan moeten doen.

Stadsgenoot Sparta doet het goed dit seizoen en staat zelfs achtste in de competitie, deze wedstrijd is dus alles behalve een zekerheidje voor Feyenoord. De eerste wedstrijd van de tweede seizoenshelft werd ook gewonnen door Sparta, wel is de ploeg van Maurice Steijn afgelopen week uitgeschakeld in de beker.

