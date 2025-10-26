Feyenoord en PSV gaan de eerste kraker van de Eredivisie spelen. De nummer 1 tegen de nummer 2 in De Kuip. Robin van Persie heeft de opvallende keuze gemaakt om aanvoerder Sem Steijn op de bank te zetten. De aftrap werd uitgesteld wegens bizar veel confetti op het veld, maar ondertussen is er afgetrapt. Volg het duel hier live.

Het belooft een heerlijke wedstrijd te worden in De Kuip. De vorige ontmoeting tussen de twee zit nog vers op het netvlies. De voorlaatste speelronde zette PSV, en met name Noa Lang, De Kuip op zijn kop. Het zorgde voor een bizarre wending in de kampioensrace tussen PSV en Ajax, waar de Eindhovenaren uiteindelijk toch mee aan de haal gingen.

Opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Read, Watanabe, Ahmedhodžić, Bos; Hwang, Targhalline, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Sauer

Opstelling PSV

Kovar, Dest, Gasiorowski, Schouten, Salah-Eddine; Veerman, Mauro Jr., Saibari; Man, Til, Perisic

Uitstekende vorm

Beide teams verkeren momenteel in uitstekende vorm. Feyenoord won van Panathinaikos in Europees verband en versloeg Heracles afgelopen weekend met maar liefst 7-0. Spits Ayase Ueda is de man in vorm met al 11 doelpunten in 9 wedstrijden. Feyenoord-iconen Bas van Noortwijk en Ben Wijnstekers zijn ook lyrisch over Feyenoord en de brede selectie van de groep.

PSV geweldig tegen Napoli

Maar ook PSV is in ultieme vorm. De ploeg van trainer Peter Bosz had een moeilijke start vanwege veel blessureleed, maar heeft zijn draai weer gevonden. De Eindhovenaren leken spitsloos te raken door de blessures, maar gelegenheidsspits en oud-Feyenoorder Guus Til vervult die rol uitstekend. PSV laat soms weer het spel zien waarmee het zo lang ongenaakbaar was onder Bosz. Bijvoorbeeld ook toen zij afgelopen week de kampioen van Italië, Napoli, in de Champions League met 6-2 weer terug naar het land van de laars stuurden.

Oud-PSV'ers Bery van Aerle en Ruud Brood blikten ook met deze website vooruit op de aanstaande topper. En zij zien toch ook wel een voordeel voor de Eindhovenaren die, mochten zij winnen, op gelijke punten komen met Feyenoord op de eerste plaats.

PSV en Ajax troffen elkaar dit seizoen al wel in het Philips Stadion, maar van een topper viel toen nauwelijks te spreken. Beide ploegen zaten toen nog in hun mindere fase en liepen al achter Feyenoord aan. PSV is uit het gat gekropen, terwijl Ajax zich steeds dieper ingraaft.

