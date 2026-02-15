Jari De Busser blijkt een grote sta-in-de-weg voor Feyenoord in de openingsfase van de wedstrijd. In de 11e minuut redde hij twee keer van dichtbij. Een kopbal van Hwang en een rebound waren beide voor de Belgische doelman. Daarmee houdt hij Feyenoord van de openingsgoal af. Wel staat Go Ahead met 10 man na een rode kaart voor Baeten. Volg het duel hier live.

Na de rode kaart van Go Ahead is het eenrichtingsverkeer in het voordeel van Feyenoord, maar de Rotterdammers krijgen de bal maar niet tegen de touwen. De Busser en de paal zitten Feyenoord steeds in de weg. Het was wachten op een doelpunt in De Kuip, waar er nog altijd zorgen waren om Targhalline.

De wedstrijd werd na een klein kwartier spelen volledig opgeschud. Go Ahead Eagles moest na een bizarre tackle van Thibo Baeten met 10 man verder. Hij stond snoeihard op de achilleshiel van Oussama Targhalline die veel pijn heeft. Eerst kreeg hij geel, maar na een check van de VAR werd dat al gauw een rode kaart.

De eerste kans van de wedstrijd was daar voor Feyenoord in de vierde minuut. Een schotje van Jakub Moder belandde in de handen van Jari De Busser, maar Go Ahead Eagles was gewaarschuwd. Even later kon Go Ahead Eagles opnieuw de Belg bedanken. Hij redde tweemaal.

Opstelling Feyenoord

Benda; Deijl, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos; Targhalline, Hwang, Moder; Hadj Moussa, Ueda, Sliti

Afwezige spelers van Feyenoord

Er waren tijden dat Robin van Persie amper te kiezen had in zijn basiself richting een Eredivisieduel, maar die tijden zijn voorlopig voorbij. De ziekenboeg van Feyenoord loopt leeg en dat geeft Van Persie weer keuzes. Ook is Raheem Sterling als potentiële aanvaller erbij gekomen, hij tekende donderdag zijn contract tot het einde van het seizoen.

Hij zal echter nog niet spelen, omdat hij al acht maanden geen wedstrijd heeft gespeeld én nog wacht op een werkvergunning. Daarnaast moet Van Persie het nog altijd stellen zonder Gernot Trauner, Thomas Beelen, Givairo Read en Robin van Persie. Ook is Ayase Ueda een twijfelgeval. De Japanner raakt weer fit, maar mogelijk nog niet genoeg voor de wedstrijd. Bovendien mist de oefenmeester aanvoerder Timon Wellenreuther en Luciano Valente, zij zijn geschorst. Steven Benda vervangt Wellenreuther in de goal.

Fitte spelers van Feyenoord

Maar er is ook goed nieuws. Zo zijn Gijs Smal, Gaoussou Diarra en Malcolm Jeng weer op het trainingsveld. Na de positieve opstekers van onder andere Jakub Moder kan Van Persie straks weer keuzes gaan maken.

Vrijdag was de dag dat Sterling aan kwam in Rotterdam voor zijn eerste dag bij Feyenoord. Van Persie was lyrisch op de persconferentie over de Britse ster. "Iedereen is enthousiast en vindt het geweldig", omschrijft hij de reacties binnen de club.

"Dit is één van de grootste transfers in Nederland, dat voel je gewoon. Hij heeft vandaag ook al wat getraind en dan zie je toch iedereen kijken hoe hij is. Dat herken ik wel van vroeger. Als een nieuwe speler komt, wil je even naar de kleine dingen kijken. De aannames, het balgevoel. Iedereen kijkt ernaar uit om met hem te trainen en samen te spelen."

