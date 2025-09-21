Waar AZ vanmiddag al twee keer op voorsprong kwam, is het nu de beurt aan Feyenoord. Na een wonderschone aanval pakken de Rotterdammers voor het eerst de leiding in het duel. Sem Steijn geeft met een hakballetje een prachtige assist aan Anis Hadj-Moussa, die de bal koeltjes in de linker onderhoek plaatst. Volg hier het duel live!

Feyenoord kent een fantastische start van het seizoen. De Rotterdammers wonnen hun eerste vijf wedstrijden, en kregen slechts één doelpunt tegen. Grote uitblinker is spits Ayase Ueda, die in bloedvorm verkeert met vijf goals in evenveel wedstrijden. Hierdoor voeren ze de Eredivisie aan.

De start kan nog mooier worden voor de ploeg van Van Persie. PSV en Ajax, de respectievelijke nummers twee en drie van de ranglijst, speelden eerder vandaag tegen elkaar. In een zinderende wedstrijd werd het 2-2. De Rotterdammers kunnen daarom een gat slaan van vijf punten met de nummer twee.

AZ heeft één wedstrijd minder gespeeld dan hun tegenstander van vandaag, maar ze zijn net zoals Feyenoord nog ongeslagen. De Alkmaarders wisten al te winnen van FC Groningen, NAC Breda en Heracles. Alleen FC Volendam vormde een struikelblok. In de Noord-Hollandse derby werd het 2-2. Komende woensdag speelt AZ een inhaalwedstrijd tegen PEC Zwolle.

Wijzigingen

De basisopstelling van Feyenoord kent enkele wijzigingen ten opzichte van afgelopen woensdag. Van Persie kan weer rekenen op rechtsbuiten Anis Hadj Moussa, die woensdag tegen Fortuna Sittard nog geschorst was. Op de linkerkant krijgt Aymen Sliti een plek in de basis, terwijl Leo Sauer er dit keer niet bij is. Ook is er een basisplaats voor Luciano Valente, die het tot nu toe voornamelijk moest doen met invalbeurten.

De basiself van AZ laat zien dat trainer Maarten Martens kiest voor een middenveld met Sven Mijnans en Kees Smit als creatieve krachten. In de spits start Mexx Meerdink, aangezien Troy Parrott nog altijd ontbreekt vanwege een blessure.

Opstelling AZ

Owusu-Oduro, De Wit, Penetra, Goes, Kasius, Mijnans, Clasie, Smit, Daal, Meerdink, Sadiq.

Opstelling Feyenoord

Wellenreuther, Bos, Watanabe, Ahmedhodzic, Read, Valente, Steijn, Timber, Sliti, Ueda, Hadj Moussa

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.