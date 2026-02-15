Feyenoord mag weer aan de bak op de zondagmiddag. Ze zagen concurrent Ajax winnen van Fortuna Sittard, waardoor de druk weer opgeschroefd is. Thuis ontvangt Robin van Persie Go Ahead Eagles dat zwaar uit vorm is. Kersverse aanwinst Raheem Sterling is in ieder geval niet aanwezig, hij is nog niet speelgerechtigd. Volg het duel hier live.

Feyenoord speelt zondagmiddag om 12.15 uur tegen Go Ahead Eagles in De Kuip. Feyenoord won afgelopen weekend met 3-1 van FC Utrecht, wat een positieve opsteker was voor de club die al tijden slecht presteert. Bij winst op Go Ahead Eagles doet Van Persie goede zaken in de race om Champions Leaguevoetbal.

Afwezige spelers van Feyenoord

Er waren tijden dat Robin van Persie amper te kiezen had in zijn basiself richting een Eredivisieduel, maar die tijden zijn voorlopig voorbij. De ziekenboeg van Feyenoord loopt leeg en dat geeft Van Persie weer keuzes. Ook is Raheem Sterling als potentiële aanvaller erbij gekomen, hij tekende donderdag zijn contract tot het einde van het seizoen.

Hij zal echter nog niet spelen, omdat hij al acht maanden geen wedstrijd heeft gespeeld én nog wacht op een werkvergunning. Daarnaast moet Van Persie het nog altijd stellen zonder Gernot Trauner, Thomas Beelen, Givairo Read en Robin van Persie. Ook is Ayase Ueda een twijfelgeval. De Japanner raakt weer fit, maar mogelijk nog niet genoeg voor de wedstrijd. Bovendien mist de oefenmeester aanvoerder Timon Wellenreuther en Luciano Valente, zij zijn geschorst.

Fitte spelers van Feyenoord

Maar er is ook goed nieuws. Zo zijn Gijs Smal, Gaoussou Diarra en Malcolm Jeng weer op het trainingsveld. Na de positieve opstekers van onder andere Jakub Moder kan Van Persie straks weer keuzes gaan maken.

Vrijdag was de dag dat Sterling aan kwam in Rotterdam voor zijn eerste dag bij Feyenoord. Van Persie was lyrisch op de persconferentie over de Britse ster. "Iedereen is enthousiast en vindt het geweldig", omschrijft hij de reacties binnen de club.

"Dit is één van de grootste transfers in Nederland, dat voel je gewoon. Hij heeft vandaag ook al wat getraind en dan zie je toch iedereen kijken hoe hij is. Dat herken ik wel van vroeger. Als een nieuwe speler komt, wil je even naar de kleine dingen kijken. De aannames, het balgevoel. Iedereen kijkt ernaar uit om met hem te trainen en samen te spelen."

