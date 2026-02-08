FC Utrecht wacht nog altijd op de eerste overwinning van 2026 en dat zorgt ervoor dat Feyenoord het gevoel heeft dat er iets te halen valt. Trainer Robin van Persie ligt bij de Rotterdammers onder vuur, maar een overwinning kan de negatieve sfeer snel doen kantelen. Feyenoord is bovendien nog volop in de race voor de tweede plaats. Het duel is hier live te volgen.

Opstellingen

Opstelling FC Utrecht: Barkas; Vesterlund, Didden, Van der Hoorn, El Karouani; Bozdogan, Zechiël, Engwanda; Alarcon, De Wit, Karlsson.



Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos; Targhalline, Hwang, Valente; Hadj Moussa, Moder, Sliti

Storing zorgt voor problemen

Vlak voor de aftrap van FC Utrecht tegen Feyenoord trad een grote storing op bij de tourniquets van Stadion Galgenwaard. Daardoor kwamen supporters moeizaam binnen en bleven de tribunes tot zo’n vijf minuten voor het begin opvallend leeg. Pas in de laatste minuten voor de aftrap stroomde de desbetreffende tribune alsnog snel vol.

Er is een grote storing bij de tourniquets in Stadion Galgenwaard. Supporters komen daardoor moeizaam het stadion in. #utrfey pic.twitter.com/lgII8kWsCQ — SV FC Utrecht (@SVFCUtrecht) February 8, 2026

Feyenoord in strijd om plek twee

Feyenoord gaat in Utrecht op jacht naar drie punten in de strijd om de tweede plaats. Een zege zou de ploeg van Robin van Persie weer twee boven NEC zetten, al heeft die concurrent nog een duel tegoed. Daarnaast azen de Rotterdammers op herstel na de pijnlijke 3-0 nederlaag tegen koploper PSV afgelopen weekend, een wedstrijd die al na zeventien minuten beslist leek. Daarna kwam Feyenoord-directeur Dennis te Kloese onder vuur te liggen.

Van Persie heeft afgelopen vrijdag hard uitgehaald naar aanleiding van de bedreigingen aan het adres van Te Kloese. Deze week kwam naar buiten dat diens telefoonnummer circuleerde op sociale media en dat hij herhaaldelijk is bedreigd. De trainer van Feyenoord noemt dat onacceptabel. "Het is ontzettend respectloos richting Dennis en het getuigt van een zeer kortetermijngeheugen van mensen."

Pijnlijke afscheidstournee voor Ron Jans

FC Utrecht verkeert ondertussen in zwaar weer onder scheidend trainer Ron Jans. De Domstedelingen wachten in de Eredivisie al sinds 9 november op een overwinning, toen Ajax in De Galgenwaard werd verslagen. Sindsdien was er alleen bekerwinst tegen TOP Oss. In de competitie staat FC Utrecht momenteel op de dertiende plaats.

FC Utrecht móét winnen om een negatief record te vermijden. Een verlies zou betekenen dat ze negen wedstrijden op rij zonder zege zijn. Daarmee zou hij zich in een weinig flatterend rijtje scharen: de laatste trainer van FC Utrecht die zo lang zonder Eredivisie-zege bleef, was Ronald Spelbos in 1996.

