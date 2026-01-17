De gezichten zullen nog op standje somber staan in Amsterdam. Ajax ging deze week keihard onderuit in de beker, de laatste kans op een prijs voor de Amsterdammers. Er werd met 6-0 verloren van AZ, maar nu moet de knop om. Fred Grim heeft ingegrepen en zet een jeugdige speler achterin. Volg alles rondom het duel hier live.

Fred Grim zal wel geschrokken zijn na wat hij zijn ploeg zag doen tegen AZ. Hij was na afloop zeldzaam kritisch en besloot samen met zijn ploeg de kosten van de supporters te dekken. Een 6-0-afslachting kon écht niet, was hun lezing. Een klein gebaar, maar daar kopen de fans niks voor. Zo ook niet voor het shirt van Anton Gaaei dat resoluut werd teruggeworpen op het veld, nadat hij het aan de supporters wilde schenken.

Fred Grim speelt met Lucas Rosa in de basis. Hij is de vervanger van Owen Wijndal, die dus geschorst is. Josip Sutalo wordt geslachtofferd na het duel met AZ. Aaron Bouwman staat in de basis.

Opstelling Ajax

Jaros; Gaaei, Bouwman, Itakura, Rosa; Regeer, Steur, Klaassen; Bounida, Dolberg, Godts

Druk op Feyenoord opvoeren

Overwinningen en overtuiging, dat is wat men in Amsterdam wil zien. Te beginnen tegen Go Ahead Eagles, want er is in de Nederlandse competitie nog veel om voor te spelen. Door een dramatische reeks van Feyenoord staat Ajax nog maar 3 punten achter op plek 2, die goed is voor Champions League voetbal. Ajax heeft nog een groot voordeel; zij spelen eerst en kunnen de druk zetten op Feyenoord, dat zondag speelt.

Bijzonder shirt

Ajax speelt vandaag in een bijzonder shirt, waarbij hoofdsponsor Ziggo even niet op het tenue te zien is. Zij maken plaats voor de slogan Mijn Club, Ons Alles. Het is een actie van Ajax en de sponsor voor de eerste wedstrijd in het nieuwe jaar. Elke fan in het stadion krijgt een sjaal en er zal een speciaal voorprogramma zijn voorafgaand aan het duel.

Ajax mist in ieder geval de geschorste Owen Wijndal. Hij kreeg rood tegen AZ en is voor drie wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. Ajax heeft het kleine voordeel dat Go Ahead Eagles een penaltyreeks nodig had om door te gaan in de beker. Zij hebben dus aardig wat minuten in de benen.

