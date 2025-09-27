PSV neemt het momenteel in Rotterdam op tegen Excelsior. Op papier een relatief eenvoudige klus, maar na de eerdere uitglijder tegen Telstar is niets meer vanzelfsprekend. Zo blijkt ook vanavond. Volg het duel hier live.

Tegenslag PSV

PSV kreeg in de eerste helft verder een flinke dreun te verwerken. Ricardo Pepi moest geblesseerd het veld verlaten. Zo heeft PSV het met de aanvallers zwaar te verduren. Eerder deze week werd al bekend dat Ruben van Bommel zo goed als zeker dit seizoen niet meer in actie komt vanwege een ernstige kwetsuur.

Hoop voor Excelsior

Excelsior staat momenteel veertiende in de Eredivisie-ranglijst, twaalf plekken onder PSV. De ploeg van Ruben den Uil won het laatste Eredivisie-duel met 2-1 op bezoek bij FC Volendam, dat momenteel in de degradatiezone verkeert. Bovendien won het een maand geleden van FC Twente, terwijl de Rotterdammers vanaf minuut 21 met tien man kwamen te staan na een rode kaart.

Dat er hoop is voor de Kralingers bleek wel in de openingsfase van de wedstrijd. Excelsior overleefde een aantal grote kansen van PSV en kwam uiteindelijk zelfs op voorsprong. Eerst volgde een waarschuwing van Arthur Zagré, die de bal al op de lat poeierde, waarna Szymon Wlodarczyk in de daaropvolgende aanval van dichtbij kon binnen tikken: 1-0.

Schitterende vrije trap

PSV schrok overduidelijk wakker van het vroege tegendoelpunt, want vrijwel direct ging het tempo omhoog bij de ploeg van Peter Bosz. Dat werd in de negentiende minuut beloond met een schitterende treffer van Joey Veerman. De Volendammer mocht op ruim twintig meter van het doel aanleggen en krulde de vrije trap op schitterende wijze in de bovenhoek: 1-1.

Flinke domper

PSV speelde afgelopen zondag met 2-2 gelijk in eigen huis tegen Ajax, dat momenteel een plaats lager staat dan de Eindhovenaren in de Eredivisie. De ploeg van Peter Bosz kreeg tijdens het duel een flinke domper te verwerken. Zomeraanwinst Ruben van Bommel raakte zwaar geblesseerd aan zijn knie nadat hij zich lelijk verstapte. Hij zal naar verwachting negen tot twaalf maanden moeten revalideren en dit seizoen dus niet meer in actie komen.

Opstellingen

Dit zijn de 22 spelers die om 20:00 aan de aftrap verschijnen:



Excelsior: Van Gassel; Bronkhorst, Meissen, Widell, Zagré; Carlén, Naujoks, Yegoian; Sanches Fernandes, Włodarczyk, De Regt.



PSV: Kovar, Mauro Jr., Flamingo, Gąsiorowski, Salah-Eddine; Schouten, Veerman, Saibari; Wanner, Pepi, Perisic.

