PSV jaagt zaterdagavond op eerherstel na de blamage tegen FC Volendam, maar begon allesbehalve goed aan het duel met sc Heerenveen. De ploeg van Peter Bosz mocht Matej Kovar danken voor twee reddingen, maar driemaal was scheepsrecht voor de Friezen. Lasse Nordas maakte op schitterende wijze de 0-1. Volg alle ontwikkelingen van PSV - Heerenveen hier live.

De ontmoeting tussen PSV en sc Heerenveen vond zeventien dagen geleden ook al plaats. Toen waren de Eindhovenaren met 4-1 te sterk in de kwartfinales van de KNVB Beker. Met bovendien een voorsprong van veertien punten op naaste belager Feyenoord lijken de vooruitzichten voor de Friezen weinig rooskleurig. PSV heeft uiteindelijk nog minimaal zeven overwinningen nodig om zich te verzekeren van de landstitel.

Jutta Leerdam in Philips Stadion

Het duel is voor de meeste voetballiefhebbers geen huzarenstukje, maar topschaatsster Jutta Leerdam liet zich opmerkelijk genoeg wel zien op de tribune. Ze heeft een plekje geclaimd in de Legends Lounge van PSV om de wedstrijd tegen sc Heerenveen te aanschouwen.

Matej Kovar wél van de partij

Zo'n twee weken geleden werd PSV opgeschrikt door het nieuws dat zowel de eerste als tweede doelman enkele weken niet van de partij zou zijn. Vanaf dat moment werd meteen bekend dat Nick Olij voorlopig niet wordt terug verwacht, maar Matej Kovar is wél weer van de partij. Hij begint direct weer in de basis, dat gaat ten koste van PSV-talent Niek Schiks. Dat geldt ook voor de beloftevolle Noah Fernandez: hij is ziek.

Overzicht blessures bij PSV

Speler Reden Afwezig sinds Alassane Pléa Kraakbeenschade knie 18-8-2025 Ruben van Bommel Knieblessure 22-9-2025 Nick Olij Liesblessure 6-2-2026 Guus Til Spierblessure 17-2-2026 Noah Fernandez Ziek 19-2-2026

