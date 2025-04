LIVE Eredivisie | Guus Til kopt PSV naar verdiende én cruciale voorsprong tegen FC Twente

Het moment is dan eindelijk daar voor PSV. Na een afgekeurde goal, bal op de paal én op de lat is PSV op voorsprong gekomen. Een piekfijne voorzet van Ivan Perisic werd vakkundig binnengekopt door de goedspelende Guus Til. Kan PSV nog verder uitlopen? Volg het duel hier live.

Opvallend moment bij FC Twente - PSV: VAR kijkt heel lang, maar geeft ploeg Peter Bosz geen goal PSV is in het duel met FC Twente ongelukkig gestart maar heeft zich ondertussen herpakt. Het staat 1-1 na een goal van Ivan Perisic, maar een voorsprong werd de Eindhovenaren hardhandig door de neus geboord. Een schot van Ismael Saibari werd door de VAR niet goedgekeurd, maar de reden was nauwelijks te zien op het scherm.

PSV kent niet de lekkerste aanloop naar het duel met FC Twente. Woensdag werd bekend dat Jerdy Schouten het seizoen niet meer kan afmaken bij PSV vanwege een ingreep aan de knie. Daar kon niet meer mee worden gewacht, omdat hij zijn niveau niet meer kon halen. Bij het bekendmaken van de opstelling miste ook de naam van Olivier Boscagli.

De ervaren centrale verdediger is er ook niet bij, hij is geblesseerd geraakt op de training. Tillman zit op de bank omdat hij te laat was bij een activiteit van het team. Daar zit een sanctie op, zoals ook Ismael Saibari dat eerder dit seizoen ondervond. Het is een hoogstens ongelukkige timing, gezien het belang van deze wedstrijd.

Hoofdtrainer Peter Bosz kan ondanks veel rumoer bij PSV opgelucht ademhalen Al met al is het seizoen 2024-2025 een bijzonder seizoen voor PSV. De landskampioen leek dat kunstje wederom met het grootste gemak opnieuw te flikken, maar liep tegen wat hobbels op onderweg. Er kwam rumoer binnen de ploeg, ruis op de lijn en een grote leegloop leek aanstaande. Toch lijkt het erop dat Peter Bosz, mede door factoren van buitenaf, zich minder zorgen hoeft te maken dan vooraf gedacht.

Spel van PSV

Waar PSV wel hoop uit kan putten is het spel van de laatste weken. Ondanks een gat van twaalf dagen ten opzichte van de vorige wedstrijd, is dat wel positief. Almere City werd met speels gemak opzij gezet met prachtige goals en mooie combinaties. Het spel kon de goedkeuring van Peter Bosz genieten. Dit was het PSV dat hij normaal altijd wil zien.

PSV kan wel een fanatiek Twente verwachten, zij zijn in mindere doen de laatste tijd maar zullen toch echt resultaat moeten neerzetten. Zij moeten hoogstwaarschijnlijk de play-offs in en willen dat met een positief gevoel gaan doen. Zij zijn wel op volle oorlogssterkte.

Opstelling PSV

Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro; Veerman, Saibari, Til; Perisic, De Jong, Lang

Opstelling FC Twente

Unnerstall; Van Rooij, Lagerbielke, Van Hoorenbeeck, Kuipers; Vlap, Sadilek, Steijn; Unuvar, Van Wolfswinkel, Ltaief

Alles over de Eredivisie

