Henk Veerman heeft tegen alle verwachtingen in de 2-1 voor FC Volendam binnen geschoten. Terwijl Feyenoord het nalaat om de score uit te breiden, scoort Volendam met de eerste echte uitgespeelde aanval van de avond. Kan het nog spannend gaan worden in De Kuip? Volg het duel hier live.

Feyenoord leed afgelopen zondag de eerste competitienederlaag tegen PSV. Er werd met 2-3 verloren in De Kuip dankzij drie doelpunten van PSV-smaakmaker Ismael Saibari. Na de nederlaag behield Feyenoord de koppositie in de Eredivisie, maar verkleinde het gat met de Eindhovenaren tot slechts nul punten.

Vrijdag nam PSV alsnog de koppositie over, omdat de Eindhovenaren een dag eerder in actie kwamen dan Feyenoord. Bij winst, kunnen de Rotterdammers de koppositie heroveren. Feyenoord kampt echter met veel blessureleed. Dat vertelde trainer Robin van Persie tijdens de persconferentie daags voor het duel tegen de ploeg uit het vissersdorp.

Blessures Feyenoord

Robin van Persie had dramatisch nieuws vrijdag op de persconferentie. Hij meldde maar liefst 5(!) blessuregevallen, waaronder de beide reservedoelmannen. Ook is Targhalline, die met een tulband speelde, niet fit om te spelen. Evenals Jordan Bos die een spierblessure heeft. Quinten Timber keert daardoor terug in de basis, ook is er weer plek voor Steijn in de basis. Hwang komt hierdoor op de bank te zitten, Valente schuift een stukje terug.

Opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Read, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Steijn, Timber, Valente; Hadj Moussa, Ueda en Sauer

Opstelling Volendam

Van Oevelen; Leliendal, Verschuren, Amevor, Payne; Yah, Esajas, Bukala; Oehlers, Veerman, Kuwas

Nipte bekerzege

De Volendammers wonnen deze week van Quick Boys in de KNVB Beker. Echter kende de ploeg van Rick Kruys een moeilijke overwinning op bezoek bij de Katwijkers, terwijl Quick Boys actief is in de tweede divisie. Wel won FC Volendam afgelopen week in de Eredivisie met 3-0 van hekkensluiter Heracles Almelo.

