LIVE Eredivisie | Ivan Perisic brengt hoop terug voor PSV met weergaloze treffer tegen Feyenoord

De absolute topper van deze speelronde in de Eredivisie wordt in De Kuip afgewerkt. De thuisploeg kende een uitstekende eerste helft en ging rusten met een comfortabele 2-0 voorsprong. Direct na rust liet PSV eindelijk van zich horen. Ivan Perisic knalde de bal weergaloos in de kruising: 2-1. Volg hier alle verrichtingen rondom de wedstrijd, die ook in Amsterdam zeer nauwgezet wordt gevolgd.

Feyenoord schiet uit startblokken

Feyenoord schoot werkelijk waar uit de startblokken tegen PSV als een wervelstorm. Al binnen tien minuten stond de ploeg van Robin van Persie op 2-0. De Kuip ontplofte na drie minuten toen Igor Paixao een lange bal van Feyenoord-goalie Timon Wellenreuther goed inschatte en één-op-één met het PSV-doel kwam. Hij bleef koeltjes en schoot zijn ploeg op voorsprong.

Enkele minuten later leek Read de wedstrijd en de titelrace zelfs al te beslissen. De 18-jarige rechtsback werd prachtig diep gestoken door Anis Hadj Moussa en schoot de bal koelbloedig via de binnenkant van de paal in het doel: 2-0.

Weergaloze aansluitingstreffer

De donderspeech van Bosz tijdens de rust leek direct effect te hebben. In de vijftigste minuut zorgde Ivan Perisic voor een indrukwekkende aansluitingstreffer. Met een snoeihard schot joeg hij de bal in de kruising en bracht daarmee de spanning terug in de wedstrijd. De Kroaat kreeg de bal op fortuinlijke wijze voor zijn voeten via Luuk de Jong en aarzelde geen seconde: met een verwoestende uithaal maakte hij er 2-1 van.

Ajax kan kampioen worden dankzij Feyenoord

Ajax kan deze zondag namelijk kampioen worden. Dan moet allereerst PSV verliezen in Rotterdam. Dan kan Ajax later vanavond met nog twee duels te spelen het gat kunnen vergroten naar zeven punten en de 37ste landstitel vieren. Maar de titelkoorts buiten beschouwing gelaten is het hoe dan ook voor Feyenoord en PSV een cruciale wedstrijd. Danny Makkelie is de leidsman tijdens de wedstrijd, die om 14.30 uur begint.

PSV kan bij winst namelijk de Champions League-miljoenen en de tweede plaats veiligstellen. Wint de ploeg van Bosz, dan is het gat met nog twee duels te gaan acht punten ten opzichte van Robin van Persies Feyenoord. Als de thuisploeg drie punten pakt. wordt het verschil uiteraard verkleind tot twee punten en gloort in Rotterdam de hoop op directe plaatsing voor het Europese toernooi.

Opstellingen Feyenoord en PSV

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Smal; Hwang, Moder, Milambo; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.



Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro; Veerman, Til, Tillman; Perisic, De Jong, Lang.

Vierde keer dit seizoen

Het is al de vierde keer dit seizoen dat beide ploegen elkaar treffen. Aan het begin van dit seizoen eindigde het spektakel in de Johan Cruijff Schaal in 4-4, waarna Feyenoord won na pingels. Ook de andere twee duels werden in Eindhoven gespeeld, maar toen won PSV. In de competitie werd het 3-0 en dit kalenderjaar eindigde het onderonsje in de kwartfinale van het bekertoernooi in 2-0 voor PSV.

