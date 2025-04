LIVE Eredivisie | Johan Bakayoko gooit wedstrijd in het slot: PSV vlak voor tijd op 1-3

Alle spanning is verdwenen in Groningen. Na de afgekeurde goal kreeg Groningen vleugels en moest PSV zwaar tegenhouden. Maar één uitbraak bleek genoeg om de wedstrijd in het slot te gooien. Een bal viel bij de tweede paal waar Johan Bakayoko helemaal vrij stond. In alle rust kon hij de 1-3 binnenkoppen. Volg het duel hier live.

PSV ziet doelman Walter Benitez in de rust uitvallen na ongelukkige val in Groningen Er zijn opnieuw personele zorgen aan de kant van PSV. In de rust van FC Groningen - PSV is de doelman in de kleedkamer achtergebleven. Vlak voor rust raakte in een ongelukkig duel in zijn eigen vijf meter, waarbij hij vervelend landde. Er was verzorging nodig, maar hij maakte de resterende twee minuten af.

PSV heeft in de rust een verplichte wissel moeten doorvoeren. Doelman Walter Benitez is eruit, Joël Drommel is voor hem erin gekomen. De keeper had in de eerste helft al last van zijn enkel na een ongelukkige landing in eigen zestien.

PSV kreeg een fikse klap te verwerken vorige week in eigen huis. Koploper Ajax won van de Eindhovenaren en maakte daarmee een einde aan de titelstrijd, zo vindt men in Eindhoven. Alle neuzen staan nu dezelfde kant op: namelijk richting de strijd met plek 2. Die begint tegen FC Groningen. In het verre Noorden moet PSV drie punten pakken om Feyenoord op afstand te houden.

Voordeel PSV in belangrijke strijd om Champions League-miljoenen: 'Daar is Feyenoord niet zo geweldig in' De strijd om de titel lijkt ondertussen wel gestreden, daar hebben ze zich bij PSV ook bij neergelegd. Na het verlies bij Ajax ging de focus volledig op geen derde worden. Daardoor zijn ze in een strijd verwikkeld met Feyenoord. Een strijd die met gemak gewonnen gaat worden door PSV, zo vindt Robert Maaskant. "Alsof een gat van vijf punten niet hartstikke veel is."

Druk opgevoerd door Feyenoord

Feyenoord is namelijk de achtervolger voor plek 2 en heeft de druk hoog opgevoerd. Door een doelpunt van smaakmaker Igor Paixão heeft de ploeg van Robin van Persie met 0-1 gewonnen in Alkmaar op bezoek bij AZ. Mocht PSV dus hier punten laten liggen, komen de Rotterdammers wel erg dichtbij.

Matig Feyenoord schudt AZ definitief van zich af in strijd om plek 3, jacht op PSV geopend Feyenoord heeft definitief afstand genomen van AZ in de strijd om plek drie. Voor de Alkmaarders was dit dé laatste kans om de race met Feyenoord nieuw leven in te blazen, maar in eigen huis kwam het niet verder dan een 0-1 nederlaag. Voor de ploeg van Robin van Persie was het alweer de vierde zege op rij, waardoor de blik op plek twee kan.

Sterkhouders bij PSV

Bosz wijzigt zijn ploeg behoorlijk. Malik Tillman staat er voor het eerst weer bij vanaf het begin sinds de blessure die hij had. Hij maakte al minuten tegen Ajax, maar deed dat toen pas na rust. Verder moet PSV het doen zonder Sergino Dest en Jerdy Schouten. Bosz kwam daarmee op de volgende elf namen.

Voormalig PSV'er schrikt van zijn club: 'Ik maak me héél erg zorgen' Feyenoord-legende Peter Houtman en ex-PSV'er Ernie Brandts houden rekening met rechtstreekse Champions League-plaatsing van Feyenoord. Dat zal ten koste gaan van de regerend landskampioen. "PSV heeft écht een wonder nodig", vertelt Brandts, die zichtbaar geschrokken is van de situatie bij zijn club.

Opstelling PSV

Benitez; Ledezma, Boscagli, Flamingo, Mauro Jr., Saibari, Veerman, Tillman; Perisic, De Jong, Lang

Opstelling FC Groningen

Vaessen; Rente, Ekdal, Peersman, Prins; Seuntjens, Resink, Valente; De Jonge, Van Bergen; Kwakman

