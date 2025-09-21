Kenneth Taylor heeft zijn vorige fout goed gemaakt door de gegeven penalty te benutten. Eerder liet hij Saibari zomaar binnen koppen, maar hij nam wel de penalty die Ajax kreeg na een lange VAR-check. 1-1 in Eindhoven, wie scoort de volgende goal? Volg het duel hier live.

Beide teams zitten zondag in hetzelfde schuitje, want ze zullen revanche willen nemen voor het vervelende begin in de Champions League van deze week. PSV verloor in eigen huis met 3-1 van Union Sint-Gillis en Ajax zag Internazionale met 2-0 zegevieren in Amsterdam. In de eerste topper van dit seizoen hebben beide teams dus de kans om de stemming weer wat te verbeteren.

Bij PSV is Salah-Eddine een nieuw gezicht in de basis. Maar de verrassing zat in de bus: Mauro Junior, die eigenlijk nog geblesseerd zou zijn, is er toch bij. Bij Ajax is Wout Weghorst de grote afwezige, Kasper Dolberg heeft daarom zijn eerste basisplaats. Weghorst heeft lichte, fysieke klachten en is er daarom niet bij.

Opstelling PSV

Kovar; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Schouten, Veerman, Saibari; Perisic, Pepi, Van Bommel.

Opstelling Ajax

Jaros; Rosa, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Edvardsen, Dolberg, Godts.

Zinderende titelstrijd

PSV en Ajax waren de twee teams die vorig jaar met elkaar tot de laatste speeldag om de titel streden. Ajax had die voor het grijpen nadat het beide duels van de concurrent had gewonnen, maar door een ongekende ineenstorting in de laatste paar duels ging de schaal alsnog naar de ploeg van Peter Bosz.

Deze keer beginnen de twee ploegen als nummer twee en vier aan de eerste kraker van het seizoen. PSV heeft twaalf punten en Ajax eentje minder. De Eindhovenaren verloren eerder van Telstar, terwijl Ajax gelijkspeelde tegen Go Ahead Eagles en FC Volendam.

Super Sunday

PSV - Ajax is niet het enige topduel in de Eredivisie, want het is een ware Super Sunday. Nummer vijf AZ ontvangt om 16.45 uur koploper Feyenoord. De Alkmaarders verzamelden vooralsnog tien punten uit vier duels, terwijl Feyenoord al vijf duels speelde en daarin de maximale score van vijftien punten wist te halen.

