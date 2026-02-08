FC Utrecht wacht nog altijd op de eerste overwinning van 2026 en dat zorgt ervoor dat Feyenoord het gevoel heeft dat er iets te halen valt. De Rotterdammers kwamen dan ook razendsnel op voorsprong door een treffer van Oussama Targhalline: 0-1. Na rust voerde FC Utrecht de boventoon, maar Timon Wellenreuther was niet te passeren. Het duel is hier live te volgen.

Snelle voorsprong Feyenoord

Feyenoord en FC Utrecht begonnen beiden met weinig zelfvertrouwen aan het duel. De allereerste kans was voor de Domstedelingen. Feyenoord-huurling Gjivai Zechiël kwam één op één met Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther, maar de Duitser redde goed. Daarna sloegen de bezoekers plots toe. Oussama Targhalline schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak na een combinatie met gelegenheidsspits Moder en zette Feyenoord daarmee op voorsprong: 0-1.

Matige wedstrijd

De voorsprong betekende allerminst dat Feyenoord vervolgens sprankelend voetbal liet zien. De ploeg van Van Persie kwam nauwelijks tot kansen; het aantal schoten was op één hand te tellen. Opvallend moment was de gele kaart voor Luciano Valente. De middenvelder, één van de weinige lichtpuntjes bij de Rotterdammers, kreeg die kaart na een onnodige duw op de achterlijn van FC Utrecht. Hij stond op scherp en mist het duel met Go Ahead Eagles.

FC Utrecht straft fouten Feyenoord niet af

In de tweede helft leek de gelijkmaker van FC Utrecht slechts een kwestie van tijd, want Feyenoord ontsnapte meermaals aan de gelijkmaker. Zechiël kwam opnieuw oog in oog te staan met Wellenreuther, maar wederom trok de Feyenoord-doelman aan het langste eind. Ron Jans reageerde cynisch door drie vingers omhoog te steken, als teken dat zijn ploeg opnieuw naliet de kansen te benutten. Even later liet ook Miguel Rodríguez een grote kans onbenut, nadat Mats Deijl door een moment van kortsluiting de bal eenvoudig inleverde.

Diezelfde Rodríguez zorgde vervolgens voor de nodige ophef. Volgens scheidsrechter Martin van de Kerkhof maakte de Spaanse rechtsbuiten een schwalbe in het strafschopgebied van Feyenoord, wat hem zijn tweede gele kaart opleverde. Hoewel hij wel licht getoucheerd leek te worden, greep de VAR niet in en moest Rodríguez het veld verlaten.

Feyenoord in strijd om plek twee

Een zege zou de ploeg van Robin van Persie weer twee boven NEC zetten, al heeft die concurrent nog een duel tegoed. Daarnaast azen de Rotterdammers op herstel na de pijnlijke 3-0 nederlaag tegen koploper PSV afgelopen weekend, een wedstrijd die al na zeventien minuten beslist leek. Daarna kwam Feyenoord-directeur Dennis te Kloese onder vuur te liggen, waardoor hij zondagmiddag niet aanwezig kon zijn bij het duel tegen FC Utrecht.

Pijnlijke afscheidstournee voor Ron Jans

FC Utrecht verkeert ondertussen in zwaar weer onder de afzwaaiende Ron Jans. De Domstedelingen wachten in de Eredivisie al sinds 9 november op een overwinning, toen Ajax in De Galgenwaard werd verslagen. Sindsdien was er alleen bekerwinst tegen TOP Oss. In de competitie staat FC Utrecht momenteel op de dertiende plaats.

FC Utrecht móét winnen om een negatief record te vermijden. Een verlies zou betekenen dat ze negen wedstrijden op rij zonder zege zijn. Daarmee zou hij zich in een weinig flatterend rijtje scharen: de laatste trainer van FC Utrecht die zo lang zonder Eredivisie-zege bleef, was Ronald Spelbos in 1996.

