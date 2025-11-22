Het dertiende Eredivisieweekend wordt afgetrapt door koploper PSV en NAC Breda in het Rat Verlegh Stadion. De ploeg van Peter Bosz wil hun goede reeks voortzetten tijdens een 'middagje NAC', maar kende een pittig begin. De eerste grote kans van de wedstrijd was voor de thuisploeg. Tóch was er de voorsprong voor PSV via Guus Til: 0-1. Volg alle ontwikkelingen van de wedstrijd hieronder live.

Kwetsbaar PSV

PSV is de laatste maanden ongenaakbaar met indrukwekkende overwinningen op Napoli (6-2), Feyenoord (3-2) en AZ (5-1). Hun laatste nederlaag dateert van 16 september tegen Union St-Gillis. Bovendien heeft de regerend landskampioen een bijzondere statistiek op zijn naam: PSV is de club met de meeste gemaakte doelpunten (40) van de tien beste competities van Europa.

Tóch oogde de ploeg van Bosz in de beginfase zéér kwetsbaar met een enorme schotkans voor Cherrion Valerius, die nipt over de kruising ging. Na ruim twintig minuten was er wéér een gigantische kans voor de thuisploeg. Charles-Andreas Brym zag zijn poging schitterend over het doel getikt worden door PSV-doelman Matej Kovar.

Frustraties richting Dennis Man

Dennis Man behoort de afgelopen maanden tot de uitblinkers bij de Eindhovenaren, maar zaterdagmiddag had hij het in de openingsfase voortdurend aan de stok met zijn tegenstanders en het publiek. Hij werd dan ook bij ieder balcontact getrakteerd op een striemend fluitconcert.

Verrassende voorsprong voor PSV

NAC Breda was vele malen beter dan PSV, maar tóch greep de koploper na 36 minuten de leiding. Gelegenheidsspits Guus Til knikte zijn zevende doelpunt in vijf wedstrijd tegen de touwen. Til maakte een knappe loopactie en kon vrij binnen koppen: 0-1. Het meegereisde PSV-publiek greep hun kans en liet het 'Guus Til, aha, aha I like it' door het Rat Verlegh Stadion galmen.

PSV krijgt het niet op de rit

Ook na de rust was PSV niet te herkennen als de ploeg van de afgelopen weken. Het team leek vooral tegen zichzelf te spelen en kreeg voortdurend de geel-zwarten op zich af. Het spel bleef slordig en veel te gehaast. De grootste kansen bleven voor NAC, terwijl hun eigen doelman Daniel Bielica tot de 76e minuut geen enkele redding hoefde te verrichten. Dé kans op de gelijkmaker was voor Brym. Hij kwam één-op-één, maar zag opnieuw een katachtige reflex van Kovar.

Ricardo Pepi op de bank

PSV-trainer Peter Bosz hoopte dat zijn 'eerste spits' Ricardo Pepi in de interlandbreak minuten zou maken voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten, maar dat bleef bij slechts vijftien minuten over twee wedstrijden. Voorlopig zal de Amerikaanse goalgetter genoegen nemen met invalbeurten. Pepi kreeg vlak na zijn invalbeurt direct een enorme kans, maar zijn kopbal werd knap uit het doel gewerkt door Bielica.

Laatste klus van Peter Bosz?

Ondertussen rijzen er vragen over de toekomst van Peter Bosz bij PSV. De trainer liet eerder weten dat PSV waarschijnlijk zijn laatste club als coach is, maar hij heeft ambities om bondscoach te worden. Hiermee wordt hij genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman bij Nederland of Dick Advocaat bij Curaçao. Voorlopig blijft de focus echter volledig op de huidige competitie, waarbij PSV met vertrouwen en ambitie de koppositie wil verdedigen.

