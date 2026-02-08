Het ongenaakbare PSV gaat opnieuw voor een foutloze Eredivisiewedstrijd, maar kwam na een kleine twintig minuten spelen tóch op achterstand tegen FC Groningen. In de tweede helft mocht de ploeg van Peter Bosz van geluk spreken dat Younes Taha de score niet verdubbelde. Uiteindelijk draaide PSV het juist om door treffers van Ismael Saibari en Dennis Man: 1-2. Volg alle ontwikkelingen hier live.

Dat PSV voor het laatst op 30 augustus verloor in de Eredivisie onderstreept het machtsvertoon van de koploper. Ze deelden vorig weekend opnieuw een stevige tik uit aan een concurrent. Tegen Feyenoord stond het al binnen zeventien minuten 3-0, een stand die ook tot het einde op het bord bleef. PSV vergrootte daarmee de voorsprong op de Rotterdammers tot zeventien punten. Het verschil met nummer drie NEC liep op tot achttien punten, al hebben de Nijmegenaren nog een wedstrijd tegoed. Ook nummer vier Ajax volgt op achttien punten afstand.

FC Groningen verrassend op voorsprong

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor PSV'er Ismael Saibari, maar de middenvelder schoot hard voorlangs. Even later liet Younes Taha wél zien hoe het moest. De aanvallende middenvelder van FC Groningen reageerde sneller dan Armando Obispo op een doorgekopte bal, waardoor hij oog in oog kwam met PSV-debutant Niek Schiks. Tegenover de 22-jarige goalie bleef Taha zéér koeltjes en werkte hij 'm hard tegen de touwen: 1-0.

PSV probeerde de achterstand zo snel mogelijk weg te poetsen. Eerst belandde een schot van Paul Wanner op de paal, waarna Etienne Vaessen met een schitterende duik redding bracht op een snoeiharde poging van Saibari. Na ruim een half uur leek Taha de marge te verdubbelen: Obispo kopte de bal onbedoeld panklaar voor hem, maar oog in oog met de uitkomende Schiks slaagde hij er niet in te scoren. In de aanval daarna voorkwam Vaessen met een alerte reflex de gelijkmaker.

Taha mist geluk bij afmaken

FC Groningen verkeert niet in topvorm en won slechts één van de laatste vijf wedstrijden. Daar was tegen PSV helemaal niets van te zien. In de tweede helft had Taha namelijk 'gewoon' de score moeten verdubbelen. De creatieveling werd bereikt door een diepe bal van Vaessen, waarna hij vrij gemakkelijk Mauro Júnior uitkapte. Zijn vrije schietkans ging echter huizenhoog over het doel, waardoor zijn naam niet voor de tweede keer op het scorebord kwam.

Zoals zo vaak werd FC Groningen daarna geconfronteerd met een les in effectiviteit. De ploeg van Dick Lukkien beloonde zichzelf dit seizoen al vaker niet voor een sterke fase en ook tegen PSV kregen ze de deksel op de neus. Groningen was lange tijd duidelijk de bovenliggende partij tegen de koploper, maar incasseerde wel de gelijkmaker. Een perfecte voorzet van Mauro Júnior werd hard binnen geknikt door Saibari: 1-1. Enkele minuten later was het wéér raak. Dennis Man frommelde een corner van dichtbij in het doel van De Trots van het Noorden: 1-2.

PSV jaagt op vroegste titel ooit

NEC is op basis van verliespunten de dichtstbijzijnde achtervolger van PSV. Wint de ploeg uit Nijmegen op woensdag 11 februari de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht, dan bedraagt de achterstand nog altijd vijftien punten. Bij een overwinning van PSV op NEC (14 maart) kan de titel op zaterdag 4 april tegen FC Utrecht worden binnengehaald. Door het aanhoudende puntenverlies van de concurrentie is het zelfs mogelijk dat PSV al vóór dat duel onbereikbaar is en de landstitel al op 22 maart, uit bij Telstar, kan veiligstellen.

