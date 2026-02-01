Vlak voor rust komt Ajax op 2-0 tegen Excelsior. Wederom is het Mika Godts die van dichtbij kan scoren. Rayane Bounida had mooi voorbereidend werk. Hij speelde met een prachtig passje Kasper Dolberg in, die aflegde op Mika Godts. Volg het duel hier live.

In de 40e minuut sloeg Ajax opnieuw toe. Zo wisselen ze twee mindere fases met twee sterke momenten af. Want ook de tweede goal was weer om te smullen. Anton Gaaei veroverde de bal door slim en snel handelen. Rayane Bounida ging vervolgens met de bal aan de haal en zag Dolberg een mooie loopactie maken. Godts stond naast hem klaar om in te schieten. Dolberg was niet zelfzuchtig en legde af. Ajax schroeft de rduk op richting Feyenoord.

De mooie goal van Mika Godts bleek een korte opleving te zijn van Ajax, want daarna werd er amper meer een kans gecreëerd. Excelsior komt soms voor de goal van de Amsterdammers, maar de thuisploeg creëert zo niet nog minder. Achterin verprutst Excelsior best wat, waardoor Ajax opgelegde kansen in de schoot geworpen krijgt. De Amsterdammers zijn op hun ook weer slordig, waardoor het nog altijd maar 0-1 staat. Dat had meer moeten zijn, als je kritisch bent op Ajax.

Na het saaie begin dat hieronder beschreven is, leeft Ajax voor in ieder geval één moment op. Via Rayane Bounida, Davy Klaassen, Sean Steur, Mika Godts en uiteindelijk weer Godts belandde de bal in het net. Met een aantal snelle een-tweetjes kon Godts rustig afronden. Een heerlijke voetbalgoal die Jordi Cruijff vertrouwen moet geven.

Waar Ajax op de transfermarkt in de hoogste versnelling werkt, is dat op Woudestein niet het geval. Na een kwartier spelen is er amper een kans gecreëerd. Dolberg kreeg een keer een gevaarlijke bal in de zestien, moest eigenlijk afleggen op Klaassen maar draaide weer weg van de goal. Het is nog zoeken voor Ajax tegen Excelsior.

Onder toeziend oog van aanstaande Ajacieden Oleksandr Zinchenko (wil Alex genoemd worden) en Maarten Paes, is er afgetrapt bij Excelsior-Ajax. Vlak voor de start van het duel bleek Lucas Rosa toch niet fit genoeg om te spelen. Jorthy Mokio heeft zijn plaats op linksback ingenomen.

Na een dramatische week in Europa moet het vizier weer op de landelijke Eredivisie. Zowel Feyenoord als Ajax en PSV kende een pijnlijk afscheid van de Europa League en Champions League. Tijd om de rug te rechten. Ajax treft Excelsior, dat 15e staat in de Eredivisie. Ajax kan in Rotterdam aartsrivaal Feyenoord ontzettend pijnigen. Bij winst op de Kralingers schieten de Amsterdammers weer over Feyenoord heen op de ranglijst.

En dan staat plek 2 serieus op de tocht voor Feyenoord, dat om 14.30 uur aftrapt tegen koploper PSV. Een verlies zou dan voor grote problemen kunnen zorgen in De Kuip waar het toch al zo onrustig is.

