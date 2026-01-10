Ondanks de winterse taferelen in Nederland verschenen PSV en Excelsior gewoon aan de aftrap. Dennis Man, als enige PSV'er in korte mouwen spelend, was na vier minuten al dicht bij de voorsprong met een schot op de paal. Dat was een voorbode voor wat ging komen. Toen de aanvalsmachine eenmaal op gang was, vielen de doelpunten als rijpe appelen. Volg alle ontwikkelingen hier.

Excelsior beet nog brutaal van zich af in de openingsfase, maar moest vrij snel daarna in de achteruit. PSV-aanvaller Dennis Man raakte eerst de paal. Daarna had hij wél een succesvolle actie. HIj bediende na een fraaie passeeractie met een knappe assist de vrijstaande Paul Wanner, die de 1-0 binnenschoot. Even later zorgde spits Ricardo Pepi voor de tweede Eindhovense treffer, maar bij de intikker kwam hij lelijk ten val en moest hij zich laten vervangen.

PSV op weg naar monsterscore

PSV ging vervolgens vrolijk door om een imponerende uitslag op het scorebord te zetten. In de 33e minuut slingerde Mauro Júnior de bal voor en vond hij Yarek Gasiorowski bij de tweede paal, die binnen kon knikken voor de 3-0. Uit de daaropvolgende hoekschop kopte Ryan Flamingo raak. Daarmee leek PSV al voor rust af te stevenen op een monsterzege. In de blessuretijd van de eerste helft deed Excelsior verrassend genoeg wat terug. Ilias Bronkhorst wist een lage voorzet hard tegen de touwen te schieten: 4-1.

Excelsior verkoopt huid duur

Na rust boden de Rotterdammers beduidend meer tegenstand. Derensili Sanches Fernandes waagde zich onder meer tweemaal aan een schot van afstand, maar zag beide pogingen op het dak van het doel belanden. Ondanks de ruime voorsprong kreeg PSV het publiek lange tijd niet op de banken, tot Dennis Man met een fraaie passeeractie doorbrak en de bal met enig fortuin via Excelsior-doelman Stijn van Gassel in het net werkte: 5-1.

Spectaculair verleden

PSV en Excelsior zorgden in de vorige editie nog voor spektakel in de KNVB Beker. In dat duel balanceerden de Eindhovenaren lange tijd op de rand van uitschakeling, nadat Excelsior in de slotfase uitliep naar 1-3. Dankzij een late opleving en treffers van Ricardo Pepi en Ismael Saibari wist PSV echter een verlenging af te dwingen. Daarin gaf de thuisploeg alsnog gas en trokken Pepi en Ivan Perisic het duel definitief naar zich toe, waardoor PSV ontsnapte aan een pijnlijke bekerexit.

Géén verval verwacht

De kans op een stunt zoals afgelopen seizoen lijkt héél klein, vooral dankzij de uitstekende eerste seizoenshelft van PSV. In zeventien duels verspeelde de Eindhovenaren slechts tweemaal punten (één nederlaag en één gelijkspel). Hoewel de ploeg afgelopen jaar een flink verval kende, wordt dat dit jaar niet verwacht. "Als je nu kijkt, dan is het onvoorstelbaar dat PSV dat nog gaat weggeven" vertelde oud-voetballer Kevin Hofland eerder tegen Sportnieuws.nl.

Onzekerheid rondom Bosz

Richting de tweede seizoenshelft is er desondanks sprake van enige onzekerheid rond Bosz. De coach, die een belangrijke schakel was in de successen van PSV in de voorbije jaren, heeft een aflopend contract. Al sinds mei voert hij gesprekken met de clubleiding over een verlenging, maar tot een definitieve overeenkomst kwam het nog niet. Wel circuleren er voorzichtige signalen dat Bosz openstaat voor langer verblijf, maar het is wachten op een officiële bevestiging.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.