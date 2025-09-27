PSV reist zaterdag af naar Rotterdam voor het duel met Excelsior in speelronde zeven van de Eredivisie. Op papier een eenvoudige klus, maar zeker na de pijnlijke nederlaag tegen Telstar is niets meer vanzelfsprekend. Volg het duel hier live.

Excelsior staat momenteel veertiende in de Eredivisie-ranglijst, twaalf plekken onder PSV. De ploeg van Ruben den Uil won het laatste Eredivisie-duel met 2-1 op bezoek bij FC Volendam, dat momenteel in de degradatiezone verkeert. Bovendien won het een maand geleden van FC Twente, terwijl de Rotterdammers vanaf minuut 21 met tien man kwamen te staan na een rode kaart. Er is dus hoop voor de ploeg van Den Uil.

Flinke domper

PSV speelde afgelopen zondag met 2-2 gelijk in eigen huis tegen Ajax, dat momenteel een plaats lager staat dan de Eindhovenaren in de Eredivisie. De ploeg van Peter Bosz kreeg tijdens het duel een flinke domper te verwerken. Zomeraanwinst Ruben van Bommel raakte zwaar geblesseerd aan zijn knie nadat hij zich lelijk verstapte. Hij zal naar verwachting negen tot twaalf maanden moeten revalideren en dit seizoen dus niet meer in actie komen.

Opstellingen

Dit zijn de 22 spelers die om 20:00 aan de aftrap verschijnen:



Excelsior: Van Gassel; Bronkhorst, Meissen, Widell, Zagré; Carlén, Naujoks, Yegoian; Sanches Fernandes, Włodarczyk, De Regt.



PSV: Kovar, Mauro Jr., Flamingo, Gąsiorowski, Salah-Eddine; Schouten, Veerman, Saibari; Wanner, Pepi, Perisic.

