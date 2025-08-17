PSV wacht de eerste grote test van de Eredivisie op bezoek in de Grolsch Veste tegen FC Twente. De afgelopen jaren kenden de Eindhovenaren geen enkele moeite met de Tukkers en de ploeg van Peter Bosz kwam ditmaal ook vroeg op voorsprong. De bal viel ongelukkig via het been van Max Bruns in het eigen doel: 0-1. Volg alle ontwikkelingen hieronder in de gaten.

Vroege voorsprong voor PSV

Het nog foutloze PSV werd in de eerste minuten een beetje in de achteruit gedrukt, maar kwam na negen minuten wél op voorsprong. Een harde voorzet werd ongelukkig via Max Bruns in het eigen doel gewerkt: 0-1.

Woedende Peter Bosz

Er leek lange tijd geen vuiltje aan de lucht, todat Robin Pröpper hard kwam invliegen op PSV-spits Alassane Pléa. De Fransman schreeuwde het minutenlang uit van de pijn en moest uiteindelijk noodgedwongen het veld verlaten. Het zorgde voor een woede-uitbarsting bij trainer Peter Bosz, die het overduidelijk niet eens was met de beslissing van de arbitrage.

Wisselende competitiestart

PSV kent een uitstekende competitiestart. De Johan Cruijff Schaal werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles, terwijl de eerste Eredivisiewedstrijd met eenvoudig gewonnen werd tegen Sparta Rotterdam (6-1).

Voor de regerend landskampioen is het duel in Enschede, waar het altijd kan spoken, de eerste grote test mits FC Twente in ieder geval beter voor de dag komen dan tegen PEC Zwolle (1-0 verlies). Er was afgelopen week behoorlijk veel kritiek in het oosten van Nederland, er werd zelfs door veel FC Twente-supporters al geroepen om het ontslag van trainer Joseph Oosting.

Afgelopen edities

FC Twente wist het PSV normaliter vaak moeilijk te maken, maar de afgelopen jaren hebben de Eindhovenaren geen kind aan de Tukkers. Zelfs in de Grolsch Veste wist FC Twente al jaren niet meer te winnen. De laatste zege dateert alweer van 3 september 2022.

