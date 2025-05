LIVE Eredivisie | PSV heeft kampioenschap in eigen hand, Ajax vestigt hoop op zinderende ontknoping

De Eredivisie komt vanmiddag ten einde in mogelijk een zinderende ontknoping om de titelstrijd. PSV heeft het kampioenschap in eigen hand en hoeft 'alleen maar' te winnen bij Sparta en dan is de tweede titel op rij een feit. Ajax hoopt op een verrassing van jewelste, maar moet eerst zelf zien te winnen van FC Twente. Volg de laatste speelronde van de Eredivisie hier live.

Voor PSV is de missie duidelijk: winnen bij Sparta betekent kampioen van Nederland zijn. Maar de Kasteelclub speelt zelf ook nog om een plekje in de play-offs voor Europees voetbal en zal daarvoor een resultaat moeten behalen tegen de koploper.

Ajax - FC Twente

Ajax heeft de titel niet meer in eigen hand. De Amsterdammers verspeelden de afgelopen vier wedstrijden liefst negen punten voorsprong op PSV en zijn nu afhankelijk van de Eindhovenaren. Winnen van FC Twente móét en daarnaast mag PSV niet winnen bij Sparta voor weer een verrassende wending in de titelstrijd. Als PSV en Ajax op evenveel punten eindigen, pakt PSV op doelsaldo de titel. Dit gebeurt alleen als PSV verliest en Ajax gelijkspeelt. Een zeer onwaarschijnlijk scenario.

Live stand

Hieronder volg je de live stand in de Eredivisie.

Overige wedstrijden

In de overige wedstrijden staat ook genoeg op het spel. Liefst zes clubs strijden om de overgebleven vier plekken in de play-offs om Europees voetbal. AZ en FC Twente zijn als enige daar al zeker van. Heracles - NEC en PEC Zwolle - FC Groningen zijn zelfs 'rechtstreekse' duels voor die plekken. Heerenveen hoopt van oude trainer Robin van Persie punten af te snoepen in datzelfde gevecht.

Degradanten

Onderin is alles zo goed als zeker beslist. Almere City is al 100 procent zeker rechtstreeks gedegradeerd. RKC ook zo goed als, maar heeft een theoretische kans op deelname aan de nacompetitie. Daarvoor zal het zelf moeten winnen van Go Ahead Eagles en Willem II moet dan de derby verliezen van NAC. Ook nog met dikke cijfers, want de Tilburgers staan drie punten én elf doelpunten voor op RKC. De nummer zestien van de Eredivisie stroomt volgende week in in de halve finales van de nacompetitie tegen FC Dordrecht.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.