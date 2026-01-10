Het competitierad draait vanavond weer volop, ondanks de winterse taferelen in Nederland. En dus verschijnen PSV en Excelsior gewoon aan de aftrap met een gevoelstemperatuur van -7. Volg alle ontwikkelingen van PSV – Excelsior hier vanaf 20.00 uur LIVE.

Laatste editie

PSV en Excelsior zorgden in de vorige editie nog voor spektakel in de KNVB Beker. In dat duel balanceerden de Eindhovenaren lange tijd op de rand van uitschakeling, nadat Excelsior in de slotfase uitliep naar 1-3. Dankzij een late opleving en treffers van Ricardo Pepi en Ismael Saibari wist PSV echter een verlenging af te dwingen. Daarin gaf de thuisploeg alsnog gas en trokken Pepi en Ivan Perisic het duel definitief naar zich toe, waardoor PSV ontsnapte aan een pijnlijke bekerexit.

Géén verval verwacht

De kans op een stunt als afgelopen seizoen lijkt héél klein, vooral dankzij de uitstekende eerste seizoenshelft van PSV. In zeventien duels verspeelde de Eindhovenaren slechts tweemaal punten (één nederlaag en één gelijkspel). Hoewel de ploeg afgelopen jaar een flink verval kenden, wordt dat dit jaar niet verwacht. "Als je nu kijkt, dan is het onvoorstelbaar dat PSV dat nog gaat weggeven" vertelde oud-voetballer Kevin Hofland eerder tegen Sportnieuws.nl.

Vermoedelijke opstelling PSV

PSV moet het tegen Excelsior zonder een aantal sterkhouders doen. Ismael Saibari, Anass Salah-Eddine en Adamo Nagalo zijn bij de Afrika Cup. Daarnaast is Jerdy Schouten geschorst. Dat betekent dat Peter Bosz basisplaatsen heeft ingeruimd voor Ryan Flamingo, Paul Wanner en Guus Til. De opstelling ziet er naar verwachting zo uit:



Vermoedelijke opstelling PSV: Kovar; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Wanner, Veerman, Til; Man, Pepi, Perisic.

Onzekerheid rondom Bosz

Richting de tweede seizoenshelft is er desondanks sprake van enige onzekerheid rond Bosz. De coach, die een belangrijke schakel was in de successen van PSV in de voorbije jaren, heeft een aflopend contract. Al sinds mei voert hij gesprekken met de clubleiding over een verlenging, maar tot een definitieve overeenkomst kwam het nog niet. Wel circuleren er voorzichtige signalen dat Bosz openstaat voor langer verblijf, maar het is wachten op een officiële bevestiging.

