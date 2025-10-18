PSV speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De Eindhovenaren hebben het de laatste jaren behoorlijk lastig tegen Kowet, maar kwam al vroeg op voorsprong. Guus Til nam twee doelpunten voor zijn rekening. Vervolgens maakte Yarek Gasiorowski het onnodig spannend met een foute inspeelpass, waarna Milan Smit kon binnen stiften: 2-1. Volg de ontwikkelingen van deze wedstrijd hieronder live.

Afscheid Luuk de Jong

De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt in ieder geval door De Jong nooit meer vergeten. De PSV-legende, die afgelopen zomer naar FC Porto vertrok, kreeg een waardig afscheid in het Philips Stadion. Zijn voormalige club pakte groots uit met een eretegel, lovende woorden en een bijzondere eer: de Ronaldo-perszaal werd omgedoopt tot de Luuk de Jong-zaal.

Géén penalty voor PSV

PSV begon na het afscheid van de clublegende zéér dominant aan het thuisduel met Go Ahead Eagles en dacht al vroeg de ideale mogelijkheid te krijgen om op voorsprong te kunnen komen. Anass Salah-Eddine leek in het strafschopgebied onderuit getikt te worden door Mats Deijl, maar de scheidsrechter wuifde de roep om een penalty weg. Even werd er gekeken naar de VAR, maar de mannen in Zeist oordelen dat er geen sprake van een overtreding was.

Even later wél raak

Lang hoefden PSV en de fans niet te treuren, want in de 22e minuut kwam de regerend landskampioen al op voorsprong door een uitstekende teamgoal. Een lage voorzet van Sergino Dest kon gemakkelijk worden binnen getikt door gelegenheidsspits Guus Til: 1-0. Er waren diverse kansen om de score uit te breiden, maar het vizier stond in de eerste helft niet op scherp bij de ploeg van Bosz.

Til wéér trefzeker

De Eindhovenaren schoten in de tweede helft uit de startblokken en leken daarmee al heel snel de wedstrijd zo goed als te beslissen. Ismael Saibari werd bediend met een uitstekende pass, speelde de bal slim breed naar de vrijstaande Til, die vervolgens zijn tweede doelpunt van de avond maakte: 2-0.

Er was geen vuiltje aan de lucht voor de nummer twee van de Eredivisie, totdat Yarek Gasiorowski kinderlijk in de fout ging. Hij speelde een terugspeelbal zomaar in de voeten van Milan Smit en die wist daar wel raad mee. Oog in oog met Matej Kovar stifte hij de bal koeltjes over de Tsjech heen: 2-1.

PSV in vorm

PSV begon wisselvallig aan de competitie, maar heeft inmiddels drie uitstekende resultaten achter de rug. Tegen NEC (3-5), Excelsior (1-2) en PEC Zwolle (0-4) wist de ploeg van Peter Bosz de volle buit te halen. Tegen Go Ahead Eagles móét die positieve reeks voortgezet worden.

Voor het PSV-publiek wordt het wel weer een keer tijd voor een zege, want in het Philips Stadion vielen de afgelopen resultaten tegen. Er werd verloren van Telstar (0-2), Union St-Gillis (1-3) én gelijkgespeeld tegen Ajax (2-2). Tegen Eagles moet daar verandering in gebracht worden, maar dat zal niet gemakkelijk worden. De Deventenaren wonnen twee van de laatste drie edities, alleen in de Johan Cruijff Schaal van dit seizoen trok PSV aan het langste eind.

