Er staat zondagmiddag een absolute kraker op het programma in de Eredivisie. In het AFAS Stadion neemt AZ het op tegen PSV, de nummer drie tegen de nummer twee van de ranglijst. Voor de Alkmaarders is dit hét moment om te laten zien dat ze serieus mee willen doen om de titel, terwijl PSV moet winnen om de druk op koploper Feyenoord op te voeren. Volg alle ontwikkelingen van het duel hier live.

Belangrijk duel voor AZ én PSV

AZ krijgt in eigen huis de kans om te bewijzen dat ze het niveau van PSV en Feyenoord kunnen evenaren. Een overwinning zou niet alleen het zelfvertrouwen vergroten, maar zorgt er ook dat ze weer volledig meedoen om de eerste twee plekken in de Eredivisie. Voor PSV, de regerend landskampioen, is het duel minstens zo belangrijk.

PSV heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende reeks neergezet in uitwedstrijden tegen AZ in de Eredivisie. Sinds het seizoen 2020/2021 hebben de Eindhovenaren iedere ontmoeting in Alkmaar weten te winnen. Destijds leed PSV een 2-0 nederlaag. Jesper Karlsson en Teun Koopmeiners zorgden toen voor de doelpunten van de Alkmaarders.

Sindsdien heeft PSV een sterke dominantie laten zien tegen AZ, met als hoogtepunt het seizoen 2023/2024. Onder leiding van Bosz boekte PSV een indrukwekkende 0-4 overwinning in Alkmaar. De Eindhovenaren maakten al vroeg in de wedstrijd hun intenties duidelijk; binnen vijftien minuten stonden ze al met 0-3 voor.

Hopen op puntenverlies van Feyenoord

De Eindhovenaren willen voorkomen dat AZ dichterbij sluipt en hopen tegelijkertijd dat koploper Feyenoord later op de zondag punten laat liggen tegen Go Ahead Eagles. De ploeg van Peter Bosz oogt zowel verdedigend als aanvallend ijzersterk, ondanks de lichte teleurstelling van afgelopen dinsdag.

Europese revanche als extra motivatie

Beide teams willen zich herstellen van een teleurstellende Europese week. AZ verloor donderdag met 3-1 bij Crystal Palace, terwijl PSV in blessuretijd nog een punt redde bij Olympiakos (1-1). Net als twee weken geleden tegen Feyenoord (3-2 winst) heeft de regerend landskampioen het voordeel van extra rust, dat kan zomaar het verschil tussen PSV en AZ gaan maken.

