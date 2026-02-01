PSV wil in het duel met Feyenoord een flinke dreun uit te delen in de jacht op het vroegste kampioenschap ooit in de VriendenLoterij Eredivisie. Ze gaven de bezoekers uit Rotterdam meteen een paar flinke optaters. Al binnen 17 minuten stond het 3-0. Volg alle ontwikkelingen rondom het duel hier live.

Droomstart voor PSV

PSV kenden een absolute droomstart in het eigen Philips Stadion en deelden meteen twee enorme mokerslagen uit aan Feyenoord. De ploeg van Robin van Persie is de laatste weken allesbehalve in topvorm en keek na een kwartier al tegen een 2-0 achterstand aan. PSV kwam op voorsprong door een rake kop van Armando Obispo, waarna Guus Til enkele minuten later de score verdubbelde met een intikker op aangeven van Ivan Perisic.

PSV nam daarna allesbehalve gas terug en bracht via Ismael Saibari zelf de marge op drie. De Marokkaanse middenvelder had alle tijd en ruimte om een lage voorzet van Paul Wanner ter hoogte van de penaltystip in het lege doel te schuiven: 3-0. Terwijl de middag steeds mooier werd voor PSV, was het ontzettend pijnlijk voor Feyenoord. Vooral toen het publiek ook nog eens massaal 'tien, tien, tien' scandeerde, waarmee de gedachten meteen teruggingen naar 24 oktober 2010. Dat was de dag dat PSV met 10-0 won van Feyenoord.

Beide clubs kenden een teleurstellende Europese week. PSV ging onderuit tegen Bayern (1-2) en zag daarmee een plek in de tussenronde van de Champions League aan zich voorbijgaan, ondanks een totaal van acht punten. Eerder liet de ploeg ook al punten liggen tegen NAC (2-2), kort na de ruime nederlaag tegen Newcastle United (0-3). Feyenoord strandde in Europa tegen Real Betis (1-2) en sloot een moeizame Europa League-campagne af met slechts zes punten uit acht duels.

Dreun uitdelen in ‘titelstrijd’

PSV maakt dit seizoen een foutloze indruk in de Eredivisie, terwijl naaste belagers Feyenoord en Ajax al langere tijd wisselvallig presteren. De ploeg van Peter Bosz liet pas drie keer punten liggen, tegen Telstar, Ajax en NAC. Feyenoord daarentegen moest al vijf nederlagen incasseren en speelde drie keer gelijk. De zege op Heracles van afgelopen weekend bracht wel verlichting, maar in de vier wedstrijden daarvoor bleef winst uit.

PSV staat na twintig speelronden fier bovenaan met 53 punten en een indrukwekkend doelsaldo van +36. Feyenoord volgt op ruime afstand: de Rotterdammers hebben na evenveel duels 39 punten verzameld en een doelsaldo van +22. Daarmee is het onderlinge gat opgelopen tot veertien punten.

PSV gaat voor de vroegste titel ooit, waarmee ze hun eigen record willen verbreken. PSV behaalde de vroegste landstitel in de Eredivisie op 8 april 1978 (seizoen 1977/78) onder Kees Rijvers.

Blessure Shaqueel van Persie

Bij de topper tussen PSV en Feyenoord is Shaqueel van Persie in ieder geval niet van de partij. De zoon van trainer Robin kwam na een onschuldig duel helemaal verkeerd terecht. Hij leek een ogenschijnlijk zware knieblessure te hebben opgelopen, maar de Rotterdammers hebben bekend gemaakt dat het meevalt.

Scheidsrechter Allard Lindhout

Allard Lindhout is aangesteld als scheidsrechter voor het duel tussen PSV en Feyenoord, net als eerder dit seizoen in De Kuip. Destijds eindigde het in een 2-3 zege voor de Eindhovenaren door drie doelpunten van Ismael Saibari. Hij neemt de plaats in van Bas Nijhuis, die door een blessure ontbreekt. "Ik wist dat het goed mis was en brak volledig. Ik voelde mijn achillespees scheuren en besefte dat ik maanden aan de kant sta", liet Nijhuis weten aan De Telegraaf.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

