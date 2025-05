LIVE Eredivisie | PSV pakt virtuele koppositie terug in zinderende ontknoping om titelrace

Er is een zinderende ontknoping gaande in de strijd om de titel. Vlak na rust maakte Sparta de 1-1 via Feyenoord-huurling Gjivai Zechiël, waardoor de virtuele koppositie naar Ajax ging. PSV reageerde echter razendsnel en maakte via Luuk de Jong de 1-2. De Amsterdammers staan zelf met 1-0 voor tegen FC Twente. Volg hier live de ontknoping van de laatste speelronde.

Voor PSV is de missie duidelijk: winnen bij Sparta betekent kampioen van Nederland zijn. Maar de Kasteelclub speelt zelf ook nog om een plekje in de play-offs voor Europees voetbal en zal daarvoor een resultaat moeten behalen tegen de koploper. De Eindhovenaren hebben ervaring met het winnen van de landstitel in de allerlaatste speelronde. Tegenover Sportnieuws.nl sprak Adam Maher over die knotsgekke ontknoping en hij ziet overeenkomsten tussen 2016 en 2025.

Vroege voorsprong

PSV schoot werkelijk waar uit de startblokken op Het Kasteel. In de openingsfase was niets te merken van spanningen op de benen van de PSV'ers. Ivan Perisic, Ismael Saibari en Noa Lang kregen opgelegde kansen om hun ploeg op voorsprong te schieten in het kampioensduel, maar het leidde nog niet tot doelpunten. Na een klein half uur kreeg men op Spangen door dat Ajax op 1-0 was gekomen en daardoor virtueel aan kop stond, maar PSV antwoordde via een rake kopbal van Perisic direct met de openingstreffer: 1-0.

Gelijkmaker én goal Luuk de Jong

PSV leek de titelrace in het slot te kunnen gooien vanaf de strafschopstip, maar daar stak de VAR een stokje voor. Enkele minuten later kreeg de ploeg van Peter Bosz de deksel op de neus, toen Feyenoord-huurling Gjivai Zechiël alle tijd en ruimte kreeg om de gelijkmaker binnen te prikken: 1-1. Daarmee greep Ajax virtueel gezien de koppositie, maar PSV zorgde opnieuw voor een razendsnelle reactie van Luuk de Jong. De aanvoerder kreeg de bal panklaar voor zijn voeten en werkte de 2-1 tegen de touwen.

Ajax - FC Twente

Ajax heeft de titel niet meer in eigen hand. De Amsterdammers verspeelden de afgelopen vier wedstrijden liefst tien punten voorsprong op PSV en zijn nu afhankelijk. Winnen van FC Twente móét en daarnaast mag PSV niet winnen bij Sparta voor weer een verrassende wending in de titelstrijd. Als PSV en Ajax op evenveel punten eindigen, pakt PSV op doelsaldo de titel. Dit gebeurt alleen als PSV verliest en Ajax gelijkspeelt. Een zeer onwaarschijnlijk scenario en mogelijk de afscheidswedstrijd van Francesco Farioli.

Ajax kende een moeilijke openingsfase, maar kwam in minuut 27 wel op voorsprong door een rake kopbal van Jordan Henderson. Daarmee grepen de Amsterdammers virtueel gezien de koppositie, maar dat was van korte duur. Twee seconden later was de pret namelijk al vervlogen toen PSV óók op voorsprong kwam.

Live stand

Hieronder volg je de live stand in de Eredivisie.

Overige wedstrijden

In de overige wedstrijden staat ook genoeg op het spel. Liefst zes clubs strijden om de overgebleven vier plekken in de play-offs om Europees voetbal. AZ en FC Twente zijn als enige daar al zeker van. Heracles - NEC en PEC Zwolle - FC Groningen zijn zelfs 'rechtstreekse' duels voor die plekken. Heerenveen hoopt van oude trainer Robin van Persie punten af te snoepen in datzelfde gevecht.

Degradanten

Onderin is alles zo goed als zeker beslist. Almere City is al 100 procent zeker rechtstreeks gedegradeerd. RKC ook zo goed als, maar heeft een theoretische kans op deelname aan de nacompetitie. Daarvoor zal het zelf moeten winnen van Go Ahead Eagles en Willem II moet dan de derby verliezen van NAC. Ook nog met dikke cijfers, want de Tilburgers staan drie punten én elf doelpunten voor op RKC. De nummer zestien van de Eredivisie stroomt volgende week in in de halve finales van de nacompetitie tegen FC Dordrecht.

