PSV wacht de eerste grote test van de Eredivisie op bezoek in de Grolsch Veste tegen FC Twente. De afgelopen jaren kenden de Eindhovenaren geen enkele moeite met de Tukkers. De aftrap is om 14.30 uur. Volg alle ontwikkelingen hieronder in de gaten.

Opstellingen

PSV-trainer Peter Bosz heeft ervoor gekozen om géén wijzigingen door te voeren in de basisopstelling. Dat betekent dat Alassane Pléa in de punt begint, Ricardo Pepi zit nog niet bij de selectie. Op het middenveld krijgt Ismael Saibari de voorkeur boven Guus Til.



Opstelling PSV: Kovár; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Schouten, Veerman, Saibari; Perisic, Pléa, Van Bommel.

Bij FC Twente heeft Joseph Oosting wél flink gesleuteld aan de basiself. Centraal krijgt Max Bruns de voorkeur boven nieuwkomer Stav Lemkin, Mathias Kjolo speelt als controleur naast Ramiz Zerrouki en Kristian Hlynsson speelt op '10'. Ook in de aanval is er een wijziging gedaan met Daan Rots op de rechterflank in plaats van de vertrokken Mitchell van Bergen.

Opstelling FC Twente: Unnerstall, Van Rooij, Propper, Bruns, M. Rots, Kjolo, Zerrouki, Hlynsson, D. Rots, Van Wolfswinkel, Booth.

Wisselende competitiestart

PSV kent een uitstekende competitiestart. De Johan Cruijff Schaal werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles, terwijl de eerste Eredivisiewedstrijd met eenvoudig gewonnen werd tegen Sparta Rotterdam (6-1).

Voor de regerend landskampioen is het duel in Enschede, waar het altijd kan spoken, de eerste grote test mits FC Twente in ieder geval beter voor de dag komen dan tegen PEC Zwolle (1-0 verlies). Er was afgelopen week behoorlijk veel kritiek in het oosten van Nederland, er werd zelfs door veel FC Twente-supporters al geroepen om het ontslag van trainer Joseph Oosting.

Afgelopen edities

FC Twente wist het PSV normaliter vaak moeilijk te maken, maar de afgelopen jaren hebben de Eindhovenaren geen kind aan de Tukkers. Zelfs in de Grolsch Veste wist FC Twente al jaren niet meer te winnen. De laatste zege dateert alweer van 3 september 2022.

