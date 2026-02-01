In Eindhoven staat een duel op het spel dat grote gevolgen kan hebben voor de titelstrijd. PSV krijgt de kans om Feyenoord een fikse tik uit te delen en nóg verder uit te lopen, terwijl de Rotterdammers juist hopen het gat te verkleinen tot elf punten. Volg alle ontwikkelingen rondom het duel hier live.

Beide clubs kenden een teleurstellende Europese week. PSV ging onderuit tegen Bayern (1-2) en zag daarmee een plek in de tussenronde van de Champions League aan zich voorbijgaan, ondanks een totaal van acht punten. Eerder liet de ploeg ook al punten liggen tegen NAC (2-2), kort na de ruime nederlaag tegen Newcastle United (0-3). Feyenoord strandde in Europa tegen Real Betis (1-2) en sloot een moeizame Europa League-campagne af met slechts zes punten uit acht duels.

Dreun uitdelen in ‘titelstrijd’

PSV maakt dit seizoen een foutloze indruk in de Eredivisie, terwijl naaste belagers Feyenoord en Ajax al langere tijd wisselvallig presteren. De ploeg van Peter Bosz liet pas drie keer punten liggen, tegen Telstar, Ajax en NAC. Feyenoord daarentegen moest al vijf nederlagen incasseren en speelde drie keer gelijk. De zege op Heracles van afgelopen weekend bracht wel verlichting, maar in de vier wedstrijden daarvoor bleef winst uit.

PSV staat na twintig speelronden fier bovenaan met 53 punten en een indrukwekkend doelsaldo van +36. Feyenoord volgt op ruime afstand: de Rotterdammers hebben na evenveel duels 39 punten verzameld en een doelsaldo van +22. Daarmee is het onderlinge gat opgelopen tot veertien punten.

PSV gaat voor de vroegste titel ooit, waarmee ze hun eigen record willen verbreken. PSV behaalde de vroegste landstitel in de Eredivisie op 8 april 1978 (seizoen 1977/78) onder Kees Rijvers.

Blessure Shaqueel van Persie

Bij de topper tussen PSV en Feyenoord is Shaqueel van Persie in ieder geval niet van de partij. De zoon van trainer Robin kwam na een onschuldig duel helemaal verkeerd terecht. Hij leek een ogenschijnlijk zware knieblessure te hebben opgelopen, maar de Rotterdammers hebben bekend gemaakt dat het meevalt.

Scheidsrechter Allard Lindhout

Allard Lindhout is aangesteld als scheidsrechter voor het duel tussen PSV en Feyenoord, net als eerder dit seizoen in De Kuip. Destijds eindigde het in een 2-3 zege voor de Eindhovenaren door drie doelpunten van Ismael Saibari. Hij neemt de plaats in van Bas Nijhuis, die door een blessure ontbreekt. "Ik wist dat het goed mis was en brak volledig. Ik voelde mijn achillespees scheuren en besefte dat ik maanden aan de kant sta", liet Nijhuis weten aan De Telegraaf.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.